Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

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В Новосибирск приходит настоящая зима – в ближайшие дни резко похолодает.

Выходные в Новосибирске будут морозными, но холодать начнёт уже в пятницу, рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

«В пятницу, 30 ноября, с запада на восток через центральные районы Новосибирской области быстро переместится тёплый циклон. Пройдёт интенсивный мокрый снег, ветер усилится местами до штормовых значений. Будут наблюдаться метели с ухудшением видимости, гололёдные явления. Днем ветер и снег ослабеют, похолодает. В последующие двое суток будет наблюдаться морозная погода с небольшим снегом и слабым ветром», — рассказали в пресс-службе гидрометцентра.

30 ноября, в пятницу, будет облачно, ночью мокрый снег, днём метель. На дорогах снежные заносы и гололедица. Ночью ветер юго-западный, днём – северо-западный со скоростью 10-15, местами с порывами до 22-25 метров в секунду. Ночью -3…-5 градусов, днём такая же температура, однако постепенно она понизится до -13…-15 градусов.

В субботу, 1 декабря, ночью небольшой снег, местами метели. Ветер северо-западный, ночью со скоростью 7-12, днём – 4-9 метров в секунду. Ночная температура – -20…-22 градуса, дневная – -15…-17 градусов.

В воскресенье, 2 декабря, ночью местами небольшой снег, днём без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Температура ночью -24…-26 градусов, в пригороде до -31 градуса, днём – -17…-19 градусов.

Напомним, в начале недели синоптики пообещали новосибирцам ветры и снегопады.