Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

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Нетрезвая женщина находилась в опасной близости от края Димитровского моста – спасатели предотвратили несчастный случай.

Спасатели сняли 51-летнюю женщину с Димитровского моста. Инцидент произошёл днём 28 ноября.

Как сообщает группа «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте», женщина стояла возле перил ограждения.

«Сообщение от очевидцев происшествия поступило на телефон оперативного дежурного МАСС в 14:58. Нетрезвая женщина ведёт себя неадекватно на дамбе Димитровского моста, напротив Аквапарка», — рассказали в группе.

Чтобы женщина не выпала за ограждение до приезда спасателей, за ней наблюдали работники коммунальных служб, которые чистили снег. Прибывшим на место сотрудникам МАСС тоже пришлось проконтролировать ситуацию, чтобы сибирячка не предприняла неадекватных действий. Позже они передали её подъехавшим сотрудникам полиции.

Напомним, в ноябре упавший с Димитровского моста пенсионер погиб в ледяной воде.