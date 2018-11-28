Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

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Улицы Новосибирска утопают в сугробах – в мэрии считают, что навести порядок на дорогах мешают автовладельцы.

Замначальника Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Евгений Антонов заявил, что, несмотря на круглосуточную уборку снега, дорожные службы города не справляются с этой работой. В числе причин он назвал большой поток автомобилей и несанкционированную парковку.

«На основные магистрали мы не можем вывести технику в дневную смену, потому что очень большой поток машин, кроме того, водители зачастую паркуются там, где хотят, и из-за этого мы иногда не можем даже сдвинуть снег с проезжей части. Поэтому основная работа ведется в ночное время», — приводит слова чиновника пресс-центр мэрии.

В числе помех качественной уборке улиц Евгений Антонов также назвал то, что некоторые дороги заужены, и чистить их проблематично.

В мэрии также обратили внимание на то, что в Новосибирске участились ДТП с участием троллейбусов и трамваев. Основной причиной таких аварий власти назвали, опять-таки, поведение автомобилистов – те, как отметили в муниципалитете, оставляют машины на пути следования электротранспорта.

«Особую озабоченность специалистов МКП "Горэлектротранспорт" вызывают обрывы контактной сети крупногабаритными автомобилями. Из-за простоев нарушается график движения, снижается культура обслуживания пассажиров, предприятие несёт значительные убытки», — отметили в пресс-центре мэрии.

Водителей попросили не оставлять автомобили вдоль дорог на время очистки улиц, не выезжать на трамвайные пути в не предназначенных для этого местах, а также соблюдать габариты трамваев и троллейбусов.

Напомним, в ноябре снегопад заблокировал въезд в новосибирские «Горки».