Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

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Новосибирский детский благотворительный фонд предлагает людям помочь купить подарок детям из приютов и детских домов, чтобы у них было своё новогоднее чудо.

Акция детского благотворительного фонда «Солнечный город» называется «Письма Деду Морозу». Её суть состоит в том, что дети из приютов и детских домов пишут открытки с пожеланиями к вымышленному мужчине с бородой и мешком подарков. А на деле чудо творят обычные люди, которые оплачивают малышам подарки.

На сайте можно прочитать все письма от таких детей. На данный момент, как сообщили в группе фонда во «ВКонтакте», есть ещё 113 ребят, которые до сих пор ждут исполнения своей мечты.

Среди пожеланий детей постарше в основном планшеты и музыкальные центры, редко необычные мелочи вроде пушистого пледа. А вот ребята помладше просят у Деда Мороза обычные игрушки: робота, машинку, куклу «Бэби Бон».

«Нет ничего приятнее, чем наблюдать, как наша Снегурочка встречает прибывающих гостей, принимает подарки и дарит в ответ письма ребят. Мы благодарим каждого участника акции за тепло и желание творить чудеса», — отметили в группе «Солнечного города».

Принять участие в акции можно двумя способами. Первый — выбрать подарок на сайте, купить его и, если нет возможности передать его ребёнку лично, то привезти в офис фонда. Второй: перевести нужную сумму через сайт. Подробности и контакты можно уточнить в группе.

Напомним, в канун новогодних праздников в Новосибирске откроется прямая линия с Дедом Морозом.