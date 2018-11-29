Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

7 баллов
-5
66.94 75.52
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Ходить в театр может кто угодно»: Решетников объяснил визит Старкова в «Глобус»

вчера 10:16 Культура 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

Рубрика: общество

29.11.2018 10:42

фото с сайта pixabay.com

Новосибирский детский благотворительный фонд предлагает людям помочь купить подарок детям из приютов и детских домов, чтобы у них было своё новогоднее чудо.

Акция детского благотворительного фонда «Солнечный город» называется «Письма Деду Морозу». Её суть состоит в том, что дети из приютов и детских домов пишут открытки с пожеланиями к вымышленному мужчине с бородой и мешком подарков. А на деле чудо творят обычные люди, которые оплачивают малышам подарки.

На сайте можно прочитать все письма от таких детей. На данный момент, как сообщили в группе фонда во «ВКонтакте», есть ещё 113 ребят, которые до сих пор ждут исполнения своей мечты. 

Среди пожеланий детей постарше в основном планшеты и музыкальные центры, редко необычные мелочи вроде пушистого пледа. А вот ребята помладше просят у Деда Мороза обычные игрушки: робота, машинку, куклу «Бэби Бон».

«Нет ничего приятнее, чем наблюдать, как наша Снегурочка встречает прибывающих гостей, принимает подарки и дарит в ответ письма ребят. Мы благодарим каждого участника акции за тепло и желание творить чудеса», — отметили в группе «Солнечного города».

Принять участие в акции можно двумя способами. Первый — выбрать подарок на сайте, купить его и, если нет возможности передать его ребёнку лично, то привезти в офис фонда. Второй: перевести нужную сумму через сайт. Подробности и контакты можно уточнить в группе

Напомним, в канун новогодних праздников в Новосибирске откроется прямая линия с Дедом Морозом.

 

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

сегодня 12:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

сегодня 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

сегодня 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

вчера 14:38 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

вчера 12:12 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

вчера 11:16 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь

вчера 10:33 Хроника 0 Коммент.

«Ходить в театр может кто угодно»: Решетников объяснил визит Старкова в «Глобус»

вчера 10:16 Культура 0 Коммент.

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

вчера 09:32 Общество 0 Коммент.

«Путешествие вокруг Пиренеев» представят новосибирцам

вчера 09:01 Афиша 0 Коммент.

Большинство новосибирцев не одобряет граффити

вчера 08:09 Общество 0 Коммент.

Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске

вчера 07:04 Недвижимость 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
23.07.2018

Циничных здесь нет

О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...

Читать далее
Image
04.07.2018

Терапия для нетипичных

Что станет вариантом нормы будущего поколения и ...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Новосибирцы застряли на Речном вокзале по пути в Академгородок

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Новосибирский школьник взволновал завуча аниме-картинкой – сканда...