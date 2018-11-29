Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

Лента новостейПредложить новость
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приютаРубрика: общество
29.11.2018 10:42
фото с сайта pixabay.com
Новосибирский детский благотворительный фонд предлагает людям помочь купить подарок детям из приютов и детских домов, чтобы у них было своё новогоднее чудо.
Акция детского благотворительного фонда «Солнечный город» называется «Письма Деду Морозу». Её суть состоит в том, что дети из приютов и детских домов пишут открытки с пожеланиями к вымышленному мужчине с бородой и мешком подарков. А на деле чудо творят обычные люди, которые оплачивают малышам подарки.
На сайте можно прочитать все письма от таких детей. На данный момент, как сообщили в группе фонда во «ВКонтакте», есть ещё 113 ребят, которые до сих пор ждут исполнения своей мечты.
Среди пожеланий детей постарше в основном планшеты и музыкальные центры, редко необычные мелочи вроде пушистого пледа. А вот ребята помладше просят у Деда Мороза обычные игрушки: робота, машинку, куклу «Бэби Бон».
«Нет ничего приятнее, чем наблюдать, как наша Снегурочка встречает прибывающих гостей, принимает подарки и дарит в ответ письма ребят. Мы благодарим каждого участника акции за тепло и желание творить чудеса», — отметили в группе «Солнечного города».
Принять участие в акции можно двумя способами. Первый — выбрать подарок на сайте, купить его и, если нет возможности передать его ребёнку лично, то привезти в офис фонда. Второй: перевести нужную сумму через сайт. Подробности и контакты можно уточнить в группе.
Напомним, в канун новогодних праздников в Новосибирске откроется прямая линия с Дедом Морозом.
Комментарии
Лента новостей
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске
В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз
Череда серьёзных бед настигла новосибирского спасателя – ему нужна помощь
Никто не хочет снимать офис с бассейном и сауной в центре Новосибирске
Статьи по теме
Третья — лишняя?
Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...
Циничных здесь нет
О ритуальном бизнесе «изнутри» рассказал организатор пох...
Новости по теме
Популярное