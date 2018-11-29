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Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

Рубрика: Авто

29.11.2018 11:10

фото с сайта мвд.рф

Госавтоинспекция отметила, что у людей есть повышенный интерес к вопросу, нужно ли клеить соответствующий знак на автомобиль с шипованной резиной; поэтому решено было разъяснить этот вопрос.

Разъяснение Госавтоинспекции опубликовали на сайте МВД по Республике Алтай. Там отметили, что всё ещё действуют правила, по которым водитель машины с шипованной резиной обязан поставить знак «Шипы». Однако в скором времени это правило может измениться

Госавтоинспекция отметила, что динамика движения современных авто определяется их конструкцией, степенью загруженности, наличием электронных систем и прочего. Поэтому знак «Шипы» уже давно утерял свою актуальность и полезность.

«Установка опознавательного знака "Шипы" на транспортном средстве не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — сообщила пресс-служба МВД.

В связи с вышеуказанными причинами, МВД РФ подготовило проект поправок в Правила дорожного движения, в которых говорится и о том, чтобы исключить обязанность установки знака «Шипы». 

Ну а пока поправки не вошли в силу, водителям всё ещё нужно придерживаться старого правила.

Напомним, с 11 ноября начали действовать новые требования к зимней резине.

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