Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

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Рубрика: проиcшествия

29.11.2018 17:10

фото с сайта nsk.sledcom.ru

В Новосибирске оперуполномоченный в течение четырёх лет помогал нелегальному предпринимателю; теперь же он ответит за свои действия перед судом.

Железнодорожный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресёк преступную деятельность 43-летнего оперуполномоченного уголовного розыска новосибирского УМВД. В отношении мужчины завершили расследование по статье «Получение взятки».

Как сообщили в региональном следкоме, с 2014 года по сентябрь 2018 оперуполномоченный брал взятку в виде денег от своего нового знакомого, который скупал и перепродавал дизельное топливо без госрегистрации. От полицейского предприниматель ждал общего покровительства по службе, то есть предупреждений о грядущих проверках других сотрудников и отсутствия наказаний за административные правонарушения. 

Сколько всего «заработал» взяточник все четыре года — неизвестно. Однако с февраля по сентябрь 2018 года мужчина получил от предпринимателя частями 72 тысячи рублей. Когда же он должен был забрать ещё одну такую же сумму, его задержали сотрудники УФСБ.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Новосибирской области сотрудник полиции уволен 19 октября из органов внутренних дел в связи с совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — отметили в МВД по Новосибирской области.

Во время расследования злоумышленник признался в содеянном. Сейчас он находится под домашним арестом. 

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением после вручения копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в следственном комитете.

Напомним, в октябре стало известно, что новосибирский экс-чиновник отправится в тюрьму на 10 лет за взятки и хищения.

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