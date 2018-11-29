Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

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Дефекты сетей обнаружили на одном из участков в Новосибирске, из-за этого на время их ремонта свыше ста зданий останется без отопления и горячего водоснабжения.

Ремонтные работы проводятся на тепломагистрали на улице Революции около дома по адресу Ленина, 19. В связи с этим сегодня, 29 ноября, с 6 до 22 часов от горячей воды и теплоснабжения отключили 56 домов, два ВУЗа, шесть детских учреждений и 69 прочих объектов.

Также на время работ сузили на три метра улицу Революции.

Как сообщили в Новосибирском СГК, в ходе устранения дефектов на магистральном трубопроводе заменят компенсаторы. Благоустройство и возвращение к прежней схеме движения машин восстановят до 7 декабря.

«Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла в зимний период», — отметили в СГК.

Напомним, в ноябре СГК ответила на самые популярные вопросы жителей Плющихи.