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«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

Рубрика: woman

29.11.2018 16:21

фото со страницы Юлии Кригер в соцсети «ВКонтакте»

Звезда соцсетей, эпатажная жительница Новосибирска Юлия Кригер разбила сердце своим русским поклонникам, а также предложила ТНТ сделать её звездой нового шоу.

Британские СМИ прозвали Юлию Кригер за нетипичную внешность, которая не обошлась без вмешательства хирургов, «русской Барби». Русские же поклонники считают, что она «сибирская Дейнерис» (героиня сериала «Игра престолов»). А некоторые, наоборот, видят в ней сходство с другими персонажами того же сериала — белыми ходоками. В любом случае, вниманием девушка не обделена и любит сама создать повод для сплетен.

На днях Юлия Кригер написала в соцсетях о том, что ТНТ пора бы уже набирать кандидатов для нового шоу «Замуж за Кригер». В комментариях Юлии тут же начали предлагать свои сердца, но оказалось, что девушке нужен совсем другой мужчина.

«Я храню себя для арабского шейха», — ответила Юлия ухажёру.

Казалось бы, это была лишь шутка. Но спустя некоторое время девушка задумалась над тем, чтобы учить английский, и выразила сожаление, что не знает арабского. 

Напомним, в ноябре Юлия Кригер рассказала Сиб.фм, каких мужчина она предпочитает.

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вчера 09:48 Хроника 0 Коммент.

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вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

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28.11.2018 Хроника 0 Коммент.

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