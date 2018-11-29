Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

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Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратураРубрика: общество
29.11.2018 12:02
фото с сайта pixabay.com
Школьница покрасила кончики волос синим оттеночным шампунем — это оказалось достаточным обоснованием для бердской школы, чтобы не дать ребёнку учиться.
Пару дней назад общественности стало известно о скандальном случае в бердской школе № 9. Ученица по согласию мамы покрасила нижнюю часть волос в синий цвет, однако это стало препятствием на пути к получению знаний. За недопустимый внешний вид её отправили домой отмывать голову.
После огласки случая в СМИ прокурор Бердска Роман Сивак организовал проверку соблюдения прав несовершеннолетней девочки. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в региональном ведомстве.
Напомним, 27 ноября мать синеволосой школьницы рассказала СМИ подробности случившегося и показала новую причёску дочери.
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