Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

фото с сайта pixabay.com

Школьница покрасила кончики волос синим оттеночным шампунем — это оказалось достаточным обоснованием для бердской школы, чтобы не дать ребёнку учиться.

Пару дней назад общественности стало известно о скандальном случае в бердской школе № 9. Ученица по согласию мамы покрасила нижнюю часть волос в синий цвет, однако это стало препятствием на пути к получению знаний. За недопустимый внешний вид её отправили домой отмывать голову.

После огласки случая в СМИ прокурор Бердска Роман Сивак организовал проверку соблюдения прав несовершеннолетней девочки. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, 27 ноября мать синеволосой школьницы рассказала СМИ подробности случившегося и показала новую причёску дочери.