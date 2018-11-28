Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

фото со страницы Ларисы Сокольниковой в Facebook

В Новосибирске неизвестный сотворил ироничную скульптуру из снега; судя по всему, на одном богатом свине творец не намерен останавливаться.

Цветная скульптура из снега в виде свина в шубе и его «Мерседеса» появилась рядом с телецентром во дворе бараков на улице Степной. Местные жители отметили, что слепили это не так давно после сильных снегопадов.

Пока неизвестно имя автора данной фигуры, но горожане уверены, что это будет не последней его работой. Рядом со свиньёй уже стоит несколько кубов снега для скульптур.

Напомним, в ноябре новосибирец посчитал, что скульптура гвоздя рядом с торговым комплексом в Левобережье нарушает закон – по его жалобе памятник могут демонтировать.