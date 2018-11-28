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Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

Рубрика: общество

29.11.2018 15:34

фото со страницы Ларисы Сокольниковой в Facebook

В Новосибирске неизвестный сотворил ироничную скульптуру из снега; судя по всему, на одном богатом свине творец не намерен останавливаться.

Цветная скульптура из снега в виде свина в шубе и его «Мерседеса» появилась рядом с телецентром во дворе бараков на улице Степной. Местные жители отметили, что слепили это не так давно после сильных снегопадов.

Пока неизвестно имя автора данной фигуры, но горожане уверены, что это будет не последней его работой. Рядом со свиньёй уже стоит несколько кубов снега для скульптур.

Напомним, в ноябре новосибирец посчитал, что скульптура гвоздя рядом с торговым комплексом в Левобережье нарушает закон – по его жалобе памятник могут демонтировать.

 

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вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Неадекватную сибирячку сняли спасатели с Димитровского моста

вчера 09:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские юные гимнастки показали класс соперницам

вчера 09:01 Общество 0 Коммент.

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

вчера 08:01 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отремонтируют дороги в почти тридцатиградусный мороз

вчера 07:03 Общество 0 Коммент.

Путешествия во времени и «чужие» ждут сибиряков на кинофестивале в «Победе»

вчера 06:03 Афиша 0 Коммент.

«Осьминог» на набережной угрожал здоровью новосибирцев

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

«Я люблю эту страну»: концерт IC3PEAK отменили в Новосибирске

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

На поиски пропавших в Хакасии туристов отправили вертолёт

28.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Нельзя пить чай и разговаривать: новосибирцы пожаловались на корпоративные запреты

28.11.2018 Работа 0 Коммент.

Красноярец надругался над трупом убитой им девушки и нанёс на тело странные знаки

28.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Самые заснеженные дворы попросил назвать новосибирцев Локоть

28.11.2018 Общество 0 Коммент.

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