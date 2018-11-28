Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выясняет причины смерти

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В селе Омской области участковый обнаружил в доме два сильно замороженных трупа; при этом из вещей женщин пропали только мобильные телефоны.

Жители села Екатерининское начали беспокоиться о соседях, когда заметили, что уже неделю у них не чистится тропинка к дому и не топится печь. Там проживали две сестры в возрасте 55 и 59 лет. О своих опасениях сельчане доложили участковому. Подробности случившегося сообщил местный портал Om1.ru со ссылкой на региональный следственный комитет.

Войдя в дом, участковый нашёл два трупа женщин. Следов насильственной смерти не было, а тела были сильно заморожены.

Известно, что 55-летняя погибшая ухаживала за своей старшей парализованной сестрой. По предварительной версии, у младшей случился сердечный приступ. В доме из вещей пропали только мобильные телефоны.

«Истинную причину смерти обеих женщин удастся установить не раньше будущей недели», — пояснила порталу следователь Тарского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Омской области Алёна Хваткова.

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