Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

фото предоставила «Фотострана»

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1 000 респондентов и выяснили, как жители Новосибирска относятся к татуировкам.

16 % участников опроса положительно относятся к татуировкам, некоторые даже следят за развитием современного тату-искусства.

«Тату – это красиво, если в пределах разумного. Обкалывать себя с ног до головы – это уже глупо и нескромно. А вот пара искусно выполненных рисунков только украшает тело, прибавляет эстетики. Я и сам хотел бы себе набить татуировку, для этого есть причина – замаскировать шрам», — поделился мнением Руслан.



22 % опрошенных уверены, что татуировки не украшают человека, а наоборот — только портят данную от природы красоту.

«Я часто вижу милых девушек с чёрными рисунками на теле. Мне становится их немного жалко, потому что они, наверное, не понимают, как красивы и без этого», — рассказал о своих переживаниях Дмитрий.

Некоторые участницы опроса также добавили, что побаиваются татуированных мужчин — неизвестно что значат их татуировки — символы, вероятно, могут иметь негативный окрас.



Нейтрально к «наколкам» относятся 36 % респондентов. Оставшиеся предпочитают не обращать внимания на рисунки на коже окружающих или сами давно носят татуировки и не придают значения предмету опроса.

Напомним, в ноябре исследователи выяснили, как жители Новосибирска относятся к искусству граффити.