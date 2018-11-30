20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

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20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской областиРубрика: общество
30.11.2018 12:56
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области задержали партию продуктов, которые, вероятно, имели бы большой спрос в преддверии Нового года.
В ноябре, по информации Пограничного УФСБ, сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконно перевезти продукцию в Республику Казахстан. Транспорт вёз товар из Приморского края: тонна лососёвой зернистой икры и 19 тонн мороженой горбуши. Однако продукты ехали без сопровождения ветеринарными сертификатами.
«Гражданином, перевозившим подконтрольный госветнадзору груз, предъявлены распечатанные электронные ветеринарные свидетельства (эВСД) формы 2. Однако в ходе проверки подлинности представленных документов, оформленных с использованием ФГИС "Меркурий", инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области выявлено, что указанный уникальный идентификатор (32-значный код) предназначен на другие партии грузов с иными грузоотправителями, грузополучателями и маршрутом следования», — сообщили в Россельхознадзоре.
В связи с этим вывоз 20 тонн продуктов в Республику Казахстан был приостановлен.
Напомним, в октябре в новосибирском интернет-магазине продавали санкционные сыр и колбасу – запрещённые продукты были сожжены.
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Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
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