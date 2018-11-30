10 баллов
-14
66.53 75.75
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

Рубрика: общество

30.11.2018 12:56

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области задержали партию продуктов, которые, вероятно, имели бы большой спрос в преддверии Нового года.

В ноябре, по информации Пограничного УФСБ, сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконно перевезти продукцию в Республику Казахстан. Транспорт вёз товар из Приморского края: тонна лососёвой зернистой икры и 19 тонн мороженой горбуши. Однако продукты ехали без сопровождения ветеринарными сертификатами. 

«Гражданином, перевозившим подконтрольный госветнадзору груз, предъявлены распечатанные электронные ветеринарные свидетельства (эВСД) формы 2. Однако в ходе проверки подлинности представленных документов, оформленных с использованием ФГИС "Меркурий", инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области выявлено, что указанный уникальный идентификатор (32-значный код) предназначен на другие партии грузов с иными грузоотправителями, грузополучателями и маршрутом следования», — сообщили в Россельхознадзоре.

В связи с этим вывоз 20 тонн продуктов в Республику Казахстан был приостановлен. 

Напомним, в октябре в новосибирском интернет-магазине продавали санкционные сыр и колбасу – запрещённые продукты были сожжены.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

сегодня 16:06 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

сегодня 16:01 Хроника 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

сегодня 11:59 Авто 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

сегодня 10:14 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

сегодня 08:04 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

сегодня 06:01 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

вчера 18:33 Культура 0 Коммент.

Полицейский-взяточник наживался на покровительстве новосибирского бизнесмена

вчера 17:10 Хроника 0 Коммент.

Мороз и гололедица воцарятся в Новосибирске в конце недели

вчера 16:46 Общество 0 Коммент.

«Сибирская Дейнерис» хранит себя для арабского шейха и хочет на ТНТ

вчера 16:21 Woman 0 Коммент.

Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

вчера 15:34 Общество 0 Коммент.

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске

вчера 15:30 Woman 0 Коммент.

Полсотни домов и детских учреждений остались без тепла и горячей воды в Новосибирске

вчера 12:42 Общество 0 Коммент.

Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура

вчера 12:02 Общество 2 Коммент.

Обязательную для водителей установку знака «Шипы» могут отменить

вчера 11:10 Авто 0 Коммент.

Новосибирцы могут стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта

вчера 10:42 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
26.11.2018

К столу, как к пулёмету

Что и за чей счёт ищут новосибирские общественник...

Читать далее
Image
06.11.2018

Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и друг...

Читать далее
Image
10.10.2018

Неуловимый серый след

Почему государство не может найти производителей т...

Читать далее
Image
10.10.2018

Сибирский чемпион

Вкусное, полезное и дарящее отличное настроение - это мор...

Читать далее
Image
02.10.2018

Какой Вьетнам на вкус

Литры пряного бульона и жареные рулеты — почему рес...

Читать далее
Image
29.09.2018

В поисках санкционки

На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...

Читать далее

Новости по теме

Уникальное фитнес-кафе с тортиками для похудения и личным диетологом появится в Новосибирске вчера 15:30 Не ешь, подумай: ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафе 26.11.2018 В «Пятёрочке» теперь есть продукция, отмеченная международной премией «Гарантия качества-2018» 16.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Загадочные события в Новосибирске: водитель трамвая увёз пса в не...

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

В Новосибирске назвали самый замусоренный район

Image

«Рейдерский захват» театра «Глобус» объединил сотрудников

Image

В новосибирском вузе начнут обучать игре в Dota 2 и Counter-Strik...

Image

Ураган выбил профлистом окно в Новосибирске

Image

Локоть взял под контроль опасный котлован в центре города

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Мороз и солнце: капризы погоды ждут новосибирцев на выходных