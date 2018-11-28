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Банный день: девушки в халатах и полотенцах проехались в новосибирском метро

Рубрика: общество

30.11.2018 11:38

фото из группы «Мода Новосибирского метро» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирском метрополитене девушки продолжают удивлять пассажиров: на этот раз уже другие сибирячки выбрали необычный наряд для поездки.

Одетые в халаты девушки с полотенцами на головах были замечены в метро. Их фото опубликовали в группе «Мода Новосибирского метро» во «ВКонтакте». Некоторые пользователи предположили, что подружки кому-то проспорили. А кто-то думает, что всё это ради популярности.

«Сложилось ощущение, что девушки знают, что их снимают, по крайней мере, поза девушки в голубом халате и жёлтом полотенце — как будто она косится на камеру...» — выразили подозрения в комментариях.

Нашли и те, кто посчитал их образ незаконченным. Так, одна из подписчиц группы отметила, что сапоги не подходят к такому наряду — тапочки нужно было надевать.

Напомним, в ноябре другие девушки также удивили пассажиров новосибирского метро — они побрили в поезде себе ноги и лицо.

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