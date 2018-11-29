Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске

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Новосибирский водитель попытался откупиться от сотрудника ДПС крупной суммой, но тот отказался от сделки – автолюбителя будут судить.

Дорожные полицейские в ходе операции «Нетрезвый водитель» задержали 27-летнего новосибирца, нарушавшего правила дорожного движения. Как сообщает СУ СК по региону, в ночь на 12 августа мужчина на автомобиле «Ниссан» не притормозил перед стоп-линией на улице Челюскинцев.

Как оказалось, автолюбитель был лишён водительского удостоверения на 18 месяцев. Чтобы избежать административной ответственности, сибиряк предложил сотруднику ДПС 148 тысяч рублей, однако правоохранитель от взятки отказался.

«Факт дачи взятки был задокументирован. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Дача взятки". В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, в ноябре 2017 года по подозрению во взяточничестве задержали экс-министра здравоохранения Забайкальского края.