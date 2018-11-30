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Локоть не готов хоронить проект «Городская электричка»

Рубрика: общество

30.11.2018 13:24

фото с сайта pixabay.com

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть надеется, что «Городскую электричку» всё-таки поддержат.

Сегодня, 30 ноября, глава города Анатолий Локоть на традиционном «часе мэра» прокомментировал информацию о том, что реализация проекта «Городская электричка» в Новосибирске будет прекращена. Ранее об этом рассказал министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский, который сообщил, что по решению федерального центра подобные проекты будут реализованы только в Москве и Санкт-Петербурге.

Мэр заявил, что не имеет на этот счёт официальной информации и все вопросы надо адресовать тому, кто её озвучил.

«Я знаю, что у ЗСЖД интерес не ослаб к проекту – они заинтересованы. У нас – а это совместный проект города и области – он тоже не ослаб», — изложил своё видение ситуации Анатолий Локоть.

Мэр особо отметил, что прекращать строить дорогу по улице Титова городские власти ни в коем случае не намерены. 

Мэр Новосибирска выразил надежду, что проект все-таки будет поддержан. Он полагает, что «Городская электричка» очень востребована именно в связи с предстоящим в 2023 году молодёжным чемпионатом мира по хоккею. 

«Я не готов заявить о том, что похоронили проект и его не будет. Скорее, наоборот!» — резюмировал Анатолий Локоть.

Напомним, 15 октября было намечено рассмотрение вопроса о реализации транспортного проекта «Городская электричка» в российских регионах.

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