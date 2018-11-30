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Новосибирский «Марс» планирует кормить китайских кошек

Рубрика: бизнес, экономика

30.11.2018 15:01

фото с сайта pixabay.com

Фабрика по производству кормов для животных, расположенная в Новосибирской области, объявила о готовности приступить к поставке продукции в Китай.

«Марс» — фабрика по производству влажных и сухих кормов для непродуктивных животных — расположена на территории Толмачёвского сельсовета. Не ней изготавливают корма брендов Whiskas, Kitekat, Pedigree, Perfect fit, Chappi и Nature’s table. На предприятии трудятся более 400 человек. Закупает же фабрика сырьё в виде мяса, зерновых, жиров и растительных масел у местных производителей.

На рабочей встрече с губернатором Андреем Травниковым, прошедшей 29 ноября, президент компании в России Валерий Щапов заявил, что развитие инвестиций в новосибирское производство зависит от экспортного потенциала. В связи с этим местная фабрика готова для прохождения сертификации на поставку продукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

На данный момент «Марс» поставляет корма по Сибири, Уралу, Дальнему Востоку, а также в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Монголию.

Напомним, в ноябре вице-губернатор Красноярского края рассказал о планах китайских арендаторов на местные земли.

 

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