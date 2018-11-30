Новосибирский «Марс» планирует кормить китайских кошек

Лента новостейПредложить новость
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
Новосибирский «Марс» планирует кормить китайских кошекРубрика: бизнес, экономика
30.11.2018 15:01
фото с сайта pixabay.com
Фабрика по производству кормов для животных, расположенная в Новосибирской области, объявила о готовности приступить к поставке продукции в Китай.
«Марс» — фабрика по производству влажных и сухих кормов для непродуктивных животных — расположена на территории Толмачёвского сельсовета. Не ней изготавливают корма брендов Whiskas, Kitekat, Pedigree, Perfect fit, Chappi и Nature’s table. На предприятии трудятся более 400 человек. Закупает же фабрика сырьё в виде мяса, зерновых, жиров и растительных масел у местных производителей.
На рабочей встрече с губернатором Андреем Травниковым, прошедшей 29 ноября, президент компании в России Валерий Щапов заявил, что развитие инвестиций в новосибирское производство зависит от экспортного потенциала. В связи с этим местная фабрика готова для прохождения сертификации на поставку продукции в Китай и страны Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
На данный момент «Марс» поставляет корма по Сибири, Уралу, Дальнему Востоку, а также в Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Монголию.
Напомним, в ноябре вице-губернатор Красноярского края рассказал о планах китайских арендаторов на местные земли.
Комментарии
Лента новостей
Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков
Синеволосую бердчанку не пустили на уроки – за дело взялась прокуратура
Статьи по теме
Выборы-2018: онлайн-трансляция главного события этой осени на Сиб.фм
20:00. Голосование на выборах Губернатора НСО завершено. Участки закры...
Популярное