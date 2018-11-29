Театр "Глобус" отметили в федеральном Минкультуры

фото из группы театра «Глобус» в соцсети «ВКонтакте»

Театр «Глобус» получил премию от Минкультуры РФ за постановку по Достоевскому.

Новосибирский театр «Глобус» получил премию Министерства культуры РФ за лучшую постановку по классическому произведению. Престижный приз завоевал спектакль московского режиссёра Ирины Керученко по роману Фёдора Достоевского «Игрок».

«Премия учреждена в 2018 году постановлением правительства Российской Федерации. Она включает в себя специальный приз, диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере трёх миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе театра.

Другими обладателями премии стали Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» и Ставропольский краевой театр кукол. Всего за приз боролись 87 детских театров и театров кукол со всей России со 101 спектаклем.

Спектакль «Игрок» также примет участие в Первом Международном Большом детском фестивале, итоги которого подведут 4 декабря в Москве.

Напомним, накануне директор «Глобуса» ответила на претензии регионального министра культуры.