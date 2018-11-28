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Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

Рубрика: Авто

30.11.2018 11:59

фото с сайта pixabay.com

Премьер-министр одобрил изменения в ППД: они коснулись как неаккуратных водителей, так и людей, разъезжающих на инвалидных колясках с двигателем.

Вчера, 29 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила дорожного движения. Они коснулись четырёх вещей: действий водителей при ДТП, понятия знака «Инвалид», других правил в отношении данной категории граждан и требований к знаку «Шипы».

Теперь водители, попавшие в аварию, могут оформить документы о ДТП без участия сотрудников полиции. Это не зависит от наличия разногласий между участниками происшествия. Страховое возмещение в рамках европротокола будет производиться в пределах 100 тысяч рублей.

На каждой автостоянке должны будут выделять не менее 10 % мест для бесплатной парковки транспорта, управляемого инвалидами первой, второй и третьей группы, а также людей, которые их везут. При этом опознавательный знак «Инвалид» теперь может размещаться на авто водителей, которые везут людей из этой категории, — как взрослых, так и детей. Изменения коснулись при этом не только машин — инвалиды на колясках с двигателями приравнены к понятию «пешеход».

Ну и последнее – отныне водители не обязаны устанавливать на машине знак «Шипы». 

«Знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий», — сообщили в постановлении.

Напомним, в июле новосибирских автомобилистов разделили на классы.

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