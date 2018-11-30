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Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

Рубрика: проиcшествия

30.11.2018 16:01

фото с сайта pixabay.com

В Республике Хакасия невинная игра двух подростков закончилась трагической гибелью одного из них.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка от огнестрельного ранения в голову. Инцидент произошёл накануне в Кяхтинском районе. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный СУ СКР.

Получив сигнал об обнаружении тела убитого подростка в частном доме, на место выехали правоохранители. На месте также был школьник — у него-то и гостил погибший мальчик. Ребёнок рассказал, что он случайно выстрелил в друга во время игры.

«Школьник случайно нашёл ключ от сейфа, где отец хранил оружие, достал оттуда охотничье ружьё "МР-153", в котором находился один патрон. Дети начали играть с ним, и школьник случайно нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, заряд попал в голову студента, и молодой человек скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Показания школьника проверят с помощью несколько экспертиз. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, в декабре 2017 года иркутский охотник случайно застрелил напарника во время коллективной охоты.

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сегодня 07:03 Хроника 0 Коммент.

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