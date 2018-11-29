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Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Рубрика: общество

01.12.2018 09:12

фото с сайта pixabay.com

По прогнозам синоптиков, декабрь начнётся в Новосибирской области с суровых морозов, но продлится это недолго.

Западно-Сибирский гидрометцентр сообщил Сиб.фм о погоде на первую декаду декабря. Жителям Новосибирской области следует приготовиться к не самым мягким условиям.

В первой половине декады с поступлением холодной воздушной массы с северных районов Западной Сибири прогнозируется понижение температуры воздуха. В ночное время она упадёт до -25...-30, местами -35 градусов, днём до -20...-25, местами -12...-17 градусов.

Во второй половине декады со сменой воздушных потоков температурный фон повысится. Ночью ожидается -15...-20 градусов, днём -8...-13.

«Небольшой снег вероятен в начале декады в тылу уходящего циклона. С ростом атмосферного давления и установлением антициклональной погоды в последующие дни осадки маловероятны», — отметили синоптики.

Напомним, 29 ноября синоптики предупреждали новосибирцев о грядущем резком похолодании.

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Предложить новость

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Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

вчера 07:03 Хроника 0 Коммент.

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Свинья-богач с роскошным «Мерседесом» появилась около новосибирских бараков

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