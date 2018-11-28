Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

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В Новосибирске завершено расследование очередного убийства в караоке-баре – посетителей заведения, нанёсших смертельные травмы мужчине, будут судить.

Дело 34-летнего и 35-летнего мужчин, обвиняемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, передано в суд.

Как сообщает СУ СК по Новосибирской области, 4 августа 2017 года у обвиняемых произошёл конфликт с 37-летним мужчиной в караоке-баре «Соловей». Они несколько раз ударили его руками и ногами в голову, а затем скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

«В отношении мужчин, совершивших особо тяжкое преступление, заочно было предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Они были объявлены в международный розыск на территории всех государств — членов Интерпола. В сентябре 2018 года местонахождение злоумышленников было установлено в Москве, после чего они были доставлены в Новосибирск для проведения следственных действий», — рассказали в СУ СК по региону.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, оперативная информация о том, что мужчины могут находиться в столице, была получена в августе 2018 года. Сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из УУР ГУ МВД по Новосибирской области и по Москве провели оперативно-розыскные мероприятия и отыскали преступников.

Напомним, в ноябре дело об убийстве в другом караоке-баре, «Ухо и медведь», также передали в суд.