В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

5 декабря в 19:30 в Городском центре изобразительных искусств состоится единственный концерт квартета Woody Black 4 из Австрии.

Четверо кларнетистов — Даниэль Мозер (бас-кларнет), Леонард Скорупа (бас-кларнет), Стефан Дикбауэр (кларнет) и Оскар Антоли (кларнет, бас-кларнет) — представят публике двухчасовую импровизационную программу и новое прочтение современного джаза на стыке эстрадной и радикально-академической музыки.

Концерт квартета Woody Black 4 в Городском центре изобразительных искусств пройдёт в рамках Года музыки Россия – Австрия. Кроме Новосибирска коллектив выступит в Москве, Екатеринбурге, Красноярске и Сергиевом Посаде.

«Они называют свою музыку "движением к джазу" и играют почти исключительно авторскую музыку. Для них важно сохранение тёплого "деревянного" звучания как основной характеристики ансамблевого звука, но Woody Black 4 могут позволить себе и регулярные экскурсы в осознанные диссонансы, а также то, что проще всего для краткости назвать "авангардом". И это работает! У коллектива на счету два альбома, прекрасные отзывы прессы и выступления по всему миру», — рассказал продюсер тура Woody Black 4 в России Юрий Льноградский.

Участники коллектива закончили Венский университет музыки и исполнительского искусства в 2012 году. В последние годы квартет Woody Black 4 активно гастролирует: только в этом году музыканты выступили на ключевых европейских джазовых фестивалях в Бельгии, Венгрии, Греции, Дании, Польше, Латвии, Норвегии, Нидерландах, а также на фестивале джаза в Японии.

Билеты можно приобрести онлайн (https://vk.cc/8JmHKS), а также на входе, в день концерта.

Напомним, в ноябре в Новосибирске выступила с бесплатным концертом популярная группа «Моя Мишель».