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Виртуальные боты и кассы самообслуживания: новые возможности ритейла обсудили в Новосибирске

Рубрика: бизнес

07.12.2018 14:58

фото предоставлено организаторами форума

Эксперты и бизнесмены обсудили возможности расширения розничной торговли на форуме «Ритейл будущего».

В Новосибирске прошёл Сибирский форум «Ритейл будущего-2018». Эксперты и представители фирм обсудили последние тренды розничного рынка, секреты маркетинга и тонкости торгового бизнеса. На этот раз главными темами стали вызовы современности и развитие в стремительно меняющемся мире. Девиз мероприятия в этом году – «Расширяем границы».

Красной нитью прозвучала мысль о непростой ситуации, в которой сейчас находится сфера продаж в стране: уровень благосостояния населения падает, тарифы на ЖКХ растут, а значит, потребительский спрос на разные категории товаров увеличивается неохотно. При этом законодательство не становится лояльнее к бизнесу.

Однако эксперты отметили: несмотря на совсем не радужные тенденции, необходимо по-прежнему равняться на крупных игроков. И это даже не распиаренные в стране торговые сети, а такие компании, как китайская Alibaba Group.

Докладчики сошлись и на том, что, помимо продаж, не стоит забывать о качественном обслуживании клиентов. Выступающие поделились самыми разными инструментами, направленными на создание комфорта и удобства потребителей. Среди них – виртуальные чат-боты, которые помогают сориентироваться в многообразии услуг.

«Это не то, что было лет пять назад, когда ты пишешь боту, а он сообщает, что ответит тебе позже. Это вполне рабочие текстовые алгоритмы. Чат-бот уже есть у нас на сайте, и с ним наши действующие и потенциальные клиенты ведут вполне живые диалоги», — отметил руководитель департамента цифровых интерфейсов Tele2 Александр Толокольников.

Также Александр Толокольников рассказал о нескольких ресурсах, использование которых в будущем поможет ритейлеру выйти на передовые позиции по предпочтениям потребителя.

Первый ресурс — это голосовые интерфейсы. Взаимодействия с голосовыми помощниками вроде Siri и Алисы приведут к появлению множества способов их нативного продвижения услуг и товаров. В их использовании видят перспективу многие компании. Еще один тренд, который активно используется современным обществом — это новые способы идентификации. Если раньше идентификацию проходили с помощью социальных сетей или почты, то сейчас все большему числу людей доступна биометрическая идентификация, как TouchID и FaceID.

Эксперты обсудили и другие инструменты и технологии, которые могут применяться в ритейле. Среди них – бережливое производство, автоматизированные опросы клиентов и кассы самообслуживания. Что окажется в центре внимания на следующем форуме, станет известно в том числе и по результату их использования.

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