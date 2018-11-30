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Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Рубрика: общество

30.11.2018 14:04

фото с сайта pixabay.com, видео с YouTube-канала »gorsite.ru»

В Новосибирской области пенсионерка задохнулась угарным газом, а её пёс продолжает сидеть около дома и ждать, когда она придёт; неравнодушные люди переживает, что животное погибнет от холода и голода.

11 ноября в селе Жуланка Кочковского района одинокая пенсионерка Лидия Безродных погибла дома — задохнулась угарном газом из-за неисправной печи. Женщину похоронили, а её верного рыжего спаниеля просто отпустили с цепи на произвол судьбы.

Пёс оказался никому не нужным, его никто не кормил, он просто лежал в своей будке и ждал хозяйку, которая уже никогда не вернётся. Лишь пару дней назад местные жители заметили собаку и начали о ней беспокоиться. Они обратились за помощью к знакомой из Новосибирска — Юлии Трифоновой. У неё самой четыре собаки и ещё пятерых она курирует. Юлия обратилась за помощью к сельчанам через местное СМИ «Горсайт».

«Собаку отпустили с цепи — она бесхозная, похоже, соседи не подкармливают животное. Пёс ждёт умершую хозяйку в конуре уже две недели, сейчас удалось организовать для неё корм. Я уже нашла передержку для пса в Новосибирске, а в воскресенье мы с водителем поедем забирать спаниеля. Нужна только помощь в отлове специальным оборудованием, иначе пёс погибнет. Но скоро морозы и, может быть, жители Жуланки покормят собаку, мы боимся, что она не доживёт до воскресенья», — рассказала изданию Юлия Трифонова.

На данный момент женщина болеет и у неё нет возможности самой поехать за псом. Так что она возлагает надежду на местных жителей, которые позаботятся о собаке некоторое время.

Напомним, в октябре в другом районе Новосибирской области люди появился «Хатико по-маметкински»: маленький пёс ждёт хозяина-предателя у мёртвой деревни.

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