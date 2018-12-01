Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ»

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Режиссёр Александр Сорокин и новосибирский инклюзивный театр «Особенный ТИП» отправятся в приключение по произведениям Шекспира и расскажут о себе .

Первая инклюзивная театральная студия Новосибирска «Особенный ТИП» представит зрителям свой пятый спектакль – «ShakespeareиЯ», в котором как всегда объединятся люди с инвалидностью и профессиональные актёры. Показы пройдут во Всероссийскую декаду инвалидов 3 и 4 декабря в Новосибирском драматическом театре «На левом берегу».

В спектакле «ShakespeareиЯ» актёры студии «Особенный ТИП» вместе с режиссером Александром Сорокиным исследуют произведения Уильяма Шекспира, перерабатывают свой жизненный опыт и создают новый мир, которым совсем скоро поделятся со зрителями.

«Со времён, когда были написаны пьесы Шекспира, многое изменилось – знакомятся и влюбляются не на балах, а в социальных сетях, когда не хватает аргументов в бессмысленном споре достают не шпаги, а огнестрельное оружие, ссоры между родными людьми возникают не из-за королевства, а однокомнатной квартиры. Многое поменялось, но пороки, а самое главное – добродетели живы и по сей день», – рассказал Александр Сорокин.

Напомним, в ноябре новосибирский театр "Глобус" отметили в федеральном Минкультуры.