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На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Рубрика: общество

02.12.2018 09:07

ФОТО С САЙТА MAPS.GOOGLE.COM

Стало известно, во сколько обойдётся подготовка Новосибирска к молодёжному ЧМ-2023 по хоккею.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подтвердил, что в целом программа подготовки города к чемпионату мира по хоккею среди молодёжных команд в 2023 году обойдётся в 30 млрд рублей.

«Весь город обновить, конечно, невозможно, но в части внешнего вида, дорог, маршрутов городского транспорта, которые, прямо скажем, неоптимальны, предстоит очень большая работа», — отметил глава города.

Ранее Анатолий Локоть уже представлял план развития инфраструктуры города к чемпионату мира в 2023 году. Власти намерены закупить более тысячи новых единиц городского транспорта и дополнительную снегоуборочную технику, реконструировать трамвайные линии.

Особое внимание будет обращаться на внешний вид городских улиц: речь идёт о ремонте дорог и тротуаров, замене остановок и ремонте фасадов. Как заявил мэр, «проспект Маркса, который станет фасадом чемпионата, вызывает сегодня много нареканий» и там будет наведён порядок. Ранее он уже критиковал проспект Маркса за большое количество ларьков и интим-салонов из-за чего проспект «выглядит непрезентабельно».

Напомним, в октябре помощник президента Владимира Путина назвал молодёжный чемпионат по хоккею шансом для Новосибирска.

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