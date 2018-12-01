Новое имя аэропорту Толмачёво выбрали новосибирцы

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В интернете завершилось голосование за новые имена для аэропортов страны; в Новосибирске люди предпочли Покрышкина.

В конкурсе «Великие имена России» граждане выбирали героев, чьи имена присвоят 45 крупным региональным аэропортам. Данные имена не заменят всё название, а лишь дополнят его.

В Новосибирске победил маршал авиации Александр Покрышкин, набрав 72 %. Второе место занял другой известный лётчик Валерий Чкалов — 18 %, а на третьем оказался советский и российский кардиолог и кардиохирург Евгений Мешалкин — 9 %.

В Горно-Алтайске победил русский художник, писатель и путешественник Николай Рерих. В Красноярске — оперный певец Дмитрий Хворостовский. В Норильске — исследователь Арктики, заслуженный деятель науки и техники РСФСР Николай Урванцев. В Омске — крупнейший отечественный учёный-инженер, герой Советского Союза Дмитрий Карбышев.

А вот в Томске сложилась непростая ситуация. Авиаконструктор, создатель вертолётов «Ка» Николай Камов и советский космонавт Николай Рукавишников набрали по 41 %. Лишь окончательный подсчёт покажет, кто же из них оказался лидером голосования.

В Москве выиграли имена писателя Александра Пушкина для Шереметьево, генерального конструктора ракетно-космической промышленности СССР Сергея Королёва для Внуково и первого великого русского учёного-естествоиспытателя мирового уровня Михаила Ломоносова для Домодедово.

Напомним, в ноябре новосибирский историк создал петицию против дополнительного имени для аэропорта Толмачёво.