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О просроченных товарах и бюджете Пенсионного фонда: какие изменения для граждан одобрил Путин

Рубрика: экономика, общество

01.12.2018 13:27

ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

Президент Владимир Путин подписал свыше десяти законов и указов, которые затронули различные сферы жизни; разбираемся в самых главных из них.

Утверждён бюджет Пенсионного фонда РФ на 2019 год и на плановый период с 2019 по 2021 годы. Согласно документам, доходы Фонда в следующем году составят 8, 612 трлн рублей, а расходы выйдут на 8, 635 трлн рублей. Дефицит в 23 млрд рублей планируют компенсировать межбюджетными трансфертами из федерального бюджета. Например, таким образом выделят 3,3 трлн рублей на выплаты пенсий, пособий и прочих соцвыплат.

Торговым сетям запретили возвращать поставщику просроченную продукцию. Данный закон касается товаров, у которых срок хранения менее 30 дней. Таким образом, ритейлеры не "перекинут" затраты на утилизацию на плечи поставщика. Правда, вот теперь помимо учащённых скидок на товары, в магазинах может появится больше просрочки — покупателям нужно быть на чеку.

Аэропортам, ж/д станциям, морским и речным портам можно присваивать имена выдающихся личностей, имеющих заслуги перед Отечеством. При этом присвоение новых имён будет утверждать Правительство РФ. 

Более мягкие требования к показу фильмов на кинофестивалях. Изменения коснулись и закона, касающегося кинокартин, которые демонстрируют в культурно-просветительских целях на кинофестивалях, музеях и образовательных организациях. Фильмы можно будет показывать без прокатного удостоверения, но при соблюдении ряда условий.

Работа Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства продлена до 2025 года. То есть документы о признании жилых домов аварийным продлены почти на шесть лет. Это означает, что регионы обязаны переселить людей из всех аварийных домов, состоящих в фонде, до 1 сентября 2025. Заявки на получение данной поддержки можно направлять с 1 января 2019 года по 1 июля 2025 года. 

Компенсации в полном объёме сбережений, помещённых во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, приостановлены до 2021 года. Данную приостановку продлевают уже с 2003 года. Это связано с тем, что нет законов, которые регламентируют порядок применения долгового рубля, а также с недостатком финансов. 

Также изменения коснулись целого ряда других сфер. Россия присоединилась к протоколу 2002 года к Афинской конвенции о международных морских перевозках. Появились изменения в законе о присвоении бесплатных земельных участков Героям Социалистического Труда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы.  Несколько подписанных Владимиром Путиным документов, коснулись финансирования фондов медицинского и социального страхования, порядка ввода в гражданский оборот лекарств, проведения аукционов по спортным участкам на шельфе, премий для учителей, соглашения о международных договорах Евразийского экономического союза с третьими государствами, увеличении доли доходов регионов от акцизов на алкоголь и нефтепродукты и многих других пунктов.

Напомним, 29 ноября Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил изменения в ПДД: они коснулись как неаккуратных водителей, так и людей, разъезжающих на инвалидных колясках с двигателем.

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