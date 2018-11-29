Подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте

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Банный день: девушки в халатах и полотенцах проехались в новосибирском метро
Подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспортеРубрика: общество
01.12.2018 12:41
фото с сайта pixabay.com
Новосибирцам, которые собираются сегодня прокатиться на автобусах, трамваях или метро, следует учитывать новый тариф.
Начиная с сегодня, 1 декабря, в Новосибирске поднялась стоимость проезда в общественном транспорте. За поездку в метро и автобусах теперь нужно платить 22 рубля, а троллейбусах и трамваях — 21 рубль.
Власти обещают, что новые цены сохранятся как минимум на один год. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал повышение тарифов. Он отметил, что в городе участились аварии и технические неполадки общественного транспорта. По его словам, местные предприятия находятся в постоянном дефиците и новые цены должны помочь им выбраться из тяжёлой финансовой ситуации.
Напомним, в октябре Новосибирский метрополитен попросил поднять цену на проезд.
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Банный день: девушки в халатах и полотенцах проехались в новосибирском метро
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