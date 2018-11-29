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Подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте

Рубрика: общество

01.12.2018 12:41

фото с сайта pixabay.com

Новосибирцам, которые собираются сегодня прокатиться на автобусах, трамваях или метро, следует учитывать новый тариф.

Начиная с сегодня, 1 декабря, в Новосибирске поднялась стоимость проезда в общественном транспорте. За поездку в метро и автобусах теперь нужно платить 22 рубля, а троллейбусах и трамваях — 21 рубль. 

Власти обещают, что новые цены сохранятся как минимум на один год. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть поддержал повышение тарифов. Он отметил, что в городе участились аварии и технические неполадки общественного транспорта. По его словам, местные предприятия находятся в постоянном дефиците и новые цены должны помочь им выбраться из тяжёлой финансовой ситуации.

Напомним, в октябре Новосибирский метрополитен попросил поднять цену на проезд.

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Предложить новость

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вчера 07:03 Хроника 0 Коммент.

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