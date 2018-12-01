Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске

фото с сайта nskdoska.ru

В Новосибирске впервые "трудоустроился" местный торговый центр робот-консультант, составляющий ответы с помощью нейросетей.

Промобот появился в торговом центре Мега. Робот стал сотрудником гипермаркета Леруа Мерлен — он общается с посетителям, консультирует их по различным вопросам и помогает решить проблемы.

На данный момент такой робот работает в 13 странах мира. Как рассказали в компании "NovaRobot" порталу "NSK Доска", в Новосибирской области они только начали свою работу. Пока робот поставлен заказчику только один, но в скором времени готовят ещё несколько экземпляров в три сибирских города.

Промобот создан для работы в местах, где много людей. Он может работать не только в магазинах, но и на выставках и других мероприятиях. При помощи нейросетей, он выбирает ответы на вопросы, быстро ориентирует в информации, которая в него загружена. Также робот запоминает всех, с кем общался.

Напомним, в октябре сотрудники томского НИИ микрохирургии начали работу над совместным с немецкой компанией проектом по созданию уникального робота, который сможет сделать тончайший микрососудистый шов.