1 балл
-20
66.53 75.75
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Мальвина и тайная комната с музыкой – Итоги Сиб.фм

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ»

вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске

вчера 10:07 Бизнес 0 Коммент.

О просроченных товарах и бюджете Пенсионного фонда: какие изменения для граждан одобрил Путин

01.12.2018 Экономика 0 Коммент.

Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске

01.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Театр "Глобус" отметили в федеральном Минкультуры

01.12.2018 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

30.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

30.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Марс» планирует кормить китайских кошек

30.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть не готов хоронить проект «Городская электричка»

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

30.11.2018 Авто 0 Коммент.

Банный день: девушки в халатах и полотенцах проехались в новосибирском метро

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

30.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

30.11.2018 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

30.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

30.11.2018 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

29.11.2018 Культура 0 Коммент.

Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске

Рубрика: бизнес, работа, наука

02.12.2018 10:07

фото с сайта nskdoska.ru

В Новосибирске впервые "трудоустроился" местный торговый центр робот-консультант, составляющий ответы с помощью нейросетей.

Промобот появился в торговом центре Мега. Робот стал сотрудником гипермаркета Леруа Мерлен — он общается с посетителям, консультирует их по различным вопросам и помогает решить проблемы.

На данный момент такой робот работает в 13 странах мира. Как рассказали в компании "NovaRobot" порталу "NSK Доска", в Новосибирской области они только начали свою работу. Пока робот поставлен заказчику только один, но в скором времени готовят ещё несколько экземпляров в три сибирских города.

Промобот создан для работы в местах, где много людей. Он может работать не только в магазинах, но и на выставках и других мероприятиях. При помощи нейросетей, он выбирает ответы на вопросы, быстро ориентирует в информации, которая в него загружена. Также робот запоминает всех, с кем общался.

Напомним, в октябре сотрудники томского НИИ микрохирургии начали работу над совместным с немецкой компанией проектом по созданию уникального робота, который сможет сделать тончайший микрососудистый шов.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Мальвина и тайная комната с музыкой – Итоги Сиб.фм

вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ»

вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске

вчера 10:07 Бизнес 0 Коммент.

О просроченных товарах и бюджете Пенсионного фонда: какие изменения для граждан одобрил Путин

01.12.2018 Экономика 0 Коммент.

Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске

01.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Театр "Глобус" отметили в федеральном Минкультуры

01.12.2018 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

30.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

30.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Марс» планирует кормить китайских кошек

30.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть не готов хоронить проект «Городская электричка»

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу

30.11.2018 Авто 0 Коммент.

Банный день: девушки в халатах и полотенцах проехались в новосибирском метро

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

30.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Только 16 % новосибирцев поддерживают искусство татуировки

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

30.11.2018 Woman 0 Коммент.

Убийство в «Ухе и медведе»: дело передано в суд

30.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские власти обвинили автомобилистов в снежных завалах

30.11.2018 Общество 3 Коммент.

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры

29.11.2018 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
25.06.2018

Далеко, но как живой

Абонент Tele2 на отдыхе: не опоздал, не растерялся и н...

Читать далее
Image
05.06.2018

Как измерить Новосибирск гигами

Чем прогулка по Новосибирску мо...

Читать далее
Image
26.05.2018

У города есть решение

Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...

Читать далее
Image
18.04.2018

Торговые сети подвели итоги

Сетевые магазины активно развиваются в ...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские врачи испытывают российское искусственное сердце 26.11.2018 Сезон новогодних ёлок откроется в Новосибирске в декабре 24.11.2018 Витаминами и редкими лекарствами предлагают закупиться сибирякам на «Чёрной пятнице» 23.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

В День матери сибирячка убила собственного сына

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Ветры и снегопады ожидают новосибирцев в конце ноября

Image

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры