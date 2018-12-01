Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске

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Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в НовосибирскеРубрика: бизнес, работа, наука
02.12.2018 10:07
фото с сайта nskdoska.ru
В Новосибирске впервые "трудоустроился" местный торговый центр робот-консультант, составляющий ответы с помощью нейросетей.
Промобот появился в торговом центре Мега. Робот стал сотрудником гипермаркета Леруа Мерлен — он общается с посетителям, консультирует их по различным вопросам и помогает решить проблемы.
На данный момент такой робот работает в 13 странах мира. Как рассказали в компании "NovaRobot" порталу "NSK Доска", в Новосибирской области они только начали свою работу. Пока робот поставлен заказчику только один, но в скором времени готовят ещё несколько экземпляров в три сибирских города.
Промобот создан для работы в местах, где много людей. Он может работать не только в магазинах, но и на выставках и других мероприятиях. При помощи нейросетей, он выбирает ответы на вопросы, быстро ориентирует в информации, которая в него загружена. Также робот запоминает всех, с кем общался.
Напомним, в октябре сотрудники томского НИИ микрохирургии начали работу над совместным с немецкой компанией проектом по созданию уникального робота, который сможет сделать тончайший микрососудистый шов.
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