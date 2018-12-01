Должность администратора в Новосибирске стала одной из самых привлекательных в стране

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Не успел начаться декабрь, как уже составили подборку самых привлекательных предложений по работе за месяц — и туда попала вакансия из Новосибирска.

Сайт hh.ru выяснил, что в декабре на данный момент по стране на одну вакансию претендует шесть человек. Средняя зарплата, предлагаемая работодателями — 47 301 рубль.

Также эксперты составили топ-20 интересных и привлекательных предложений с высокой зарплатой. Первое место заняла вакансия финансового директора в управляющую компанию на Кипр с зарплатой в 400 тысяч рублей. От сотрудника требуют опыт не менее шести лет работы, высшее образование, отличное знание английского языка и владение рядом необходимых навыков. Помимо хорошей зарплаты и жизни на Кипре сотруднику также обещают оплату аренды жилья.

В топе засветились и вакансии сибирских работодателей. Девятую строчку заняло предложение о работе бурильщиком с зарплатой от 160 тысяч в иркутскую компанию. Правда, придётся уезжать на вахту в районы Крайнего Севера. График 35 дней работы, затем столько же выходных дней.

13-ое место в списке заняла вакансия директора по правовым вопросам в красноярскую рециклинговую компанию. Зарплату предлагают от 120 до 150 тысяч рублей.

Последнюю строчку, 20-ую, заняла вакансия в новосибирском фитнес-клубе. Работодатель предлагает работать администратором за зарплату от 50 до 100 тысяч рублей. Также сотруднику обещают график "два через два" и бесплатный доступ или скидки к различным услугам клуба.

Напомним, в декабре робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске.