Группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске

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Группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в НовосибирскеРубрика: общество, культура
02.12.2018 13:03
ФОТО СО СТРАНИЦЫ ГРУППЫ IC3PEAK В INSTAGRAM
Артистов популярной в России группы IC3PEAK в Новосибирске задержала полиция; однако артисты всё равно выступили для своих поклонников.
Музыканты группы IC3PEAK заявили, что в субботу, 1 декабря, их задержали сотрудники полиции на Главном вокзале при выходе из поезда. Далее эту информацию подтвердил ТАСС адвокат Валентин Демиденко.
"Всех отпустили, двух молодых людей и девушку, последнего в 21:36 по местному времени. Было подозрение на наркотики, якобы собака служебная что-то почуяла, но ничего не нашли. Обвинения никакие не предъявлены", — рассказал адвокат.
После того, как артистов отпустили, они провели в тот же вечер концерт в Новосибирске, который и был запланирован. Однако "место встречи" музыканты поменяли. Как они заявили в своей группе ВКонтакте, концерт прошёл в "секретном месте" и они посвятили его сотрудникам полиции, которым так и не удалось сорвать выступление.
"Мы делаем это вопреки им и благодаря вам", — написали артисты.
В соцсети же просочилась информация, что концерт прошёл в местном лофте "Трава".
Напомним, 28 ноября в Новосибирске объявили об отмене запланированного концерта IC3PEAK.
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