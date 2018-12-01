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Мальвина и тайная комната с музыкой – Итоги Сиб.фм

Рубрика: общество, культура

02.12.2018 13:27

фото с сайта pixabay.com

Неделя, с 26 ноября по 2 декабря, подходит к концу. Она запомнилась многим чередой скандалов: то "рейдерский захват" театра "Глобус", то девочка в недопустимый цвет волосы покрасила, то артисты не с теми песнями выступают. Мало того, тут ещё и сезон простуд наступил. Об этом и других значимых событиях уходящей недели – в Итогах Сиб.фм.

Не ешь, подумай

Понедельник, 26 ноября. В течение 2018 года сотрудники Роспотребнадзора проверили 72 придорожных кафе Новосибирской области. К сожалению, в 100 % случаев были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. На данный момент Управление Роспотребнадзора составило 10 протоколов временных запретов деятельности на время от пяти до 30 суток.

Мальвины не пройдут

Вторник, 27 ноября. Женщина пожаловалась, что её дочь не пустили на уроки в бердской школе из-за нового цвета волос. Девочка покрасила тоником нижнюю часть волос в синий. Позже историей заинтересовалась прокуратура — сотрудники проверят, соблюдались ли права несовершеннолетней девочки.

Сезон носовых платков

Среда, 28 ноября. Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области отметили рост заболеваемости ОРВИ. Показатель составил 65,1 на 10 тысяч населения. При этом в ведомстве отметили, что пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.

"Глобус" раздора

Четверг, 29 ноября. Целую неделю не утихали страсти вокруг новосибирского театра "Глобус". Началось всё с экстренного собрания коллектива театра, куда пригласили и журналистов. Там обеспокоенные артисты и режиссёры рассказали, что действующего директора Елену Алябьеву региональный Минкульт хочет отстранить от должности и поставить на её место бывшего депутата заксобрания Виктора Старкова. Сотрудники написали петицию против этого. Далее министр Игорь Решетников опроверг слухи об увольнении и предъявил ряд претензий к театру. В том числе и то, что в него вкладывают всё больше денег, но он несёт всё больше убытков. 29  числа Елена Алябьева написала министру открытое письмо, где ответила на все претензии в адрес работы "Глобуса".

Жуланский Хатико

Пятница, 30 ноября. Жительница Новосибирска хочет спасти бедного пса из села, расположенного в регионе. Для этого она попросила местных жителей о помощи. Дело в том, что хозяйка собаки погибла от отравления угарным газом. С тех пор пёс сидит в своей будке у заброшенного дома и продолжает ждать ту, кто уже не вернётся. Неравнодушная сибирячка готовится найти новый дом псу, а пока просит сельчан позаботиться о собаке и не дать ей голодать и мёрзнуть.

Мал золотник...

Суббота, 1 декабря. В Новосибирске подняли цены на проезд в общественном транспорте. Тарифы подорожали от 2 до 3 рублей. Теперь за поездку в метро и автобусах нужно заплатить 22 рубля, а троллейбусах и трамваях 21 рубль.

Секретные места

Воскресенье, 2 декабря. Отменять концерты популярных артистов в России стало уже обычным делом. Так, у группы IC3PEAK постоянно срываются выступления, а сотрудники ФСБ, по их словам, следуют везде за ними по пятам. В Новосибирске концерт IC3PEAK тоже едва не сорвался. Изначально даже объявили об отмене выступления. А затем, 1 декабря, когда музыканты всё-таки приехали в Новосибирск, их забрали сотрудники полиции прямо из поезда. К счастью, артистов в итоге отпустили и они дали концерт в "секретном месте".

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