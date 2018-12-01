Погодные перемены придут днём в Новосибирск

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Погодные перемены придут днём в НовосибирскРубрика: общество
03.12.2018 07:05
фото с сайта pixabay.com
На выходных Новосибирскую область сковали серьёзные морозы, но ждать от природы стабильности не стоит: температура неожиданно поднимется.
Западно-Сибирский Гидрометцентр дал прогноз прогноз погоды на понедельник, 3 декабря, в Новосибирске. Горожанам следует учесть перемены в температуре, которые произойдут днём, дабы не прогадать с выбором одежды.
Ночью температура была ещё -22...-24 градуса, а к утру поднялась до -17...-19. Днём же потепление продолжится до -12...-14 градусов. Ветер ожидается западный с силой в 3-8 метров в секунду, с местами порывами до 13. На дорогах будет гололедица.
Напомним, 1 декабря синоптики дали прогноз погоды на первую декаду месяца.
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Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска
Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области
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