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Погодные перемены придут днём в Новосибирск

Рубрика: общество

03.12.2018 07:05

фото с сайта pixabay.com

На выходных Новосибирскую область сковали серьёзные морозы, но ждать от природы стабильности не стоит: температура неожиданно поднимется.

Западно-Сибирский Гидрометцентр дал прогноз прогноз погоды на понедельник, 3 декабря, в Новосибирске. Горожанам следует учесть перемены в температуре, которые произойдут днём, дабы не прогадать с выбором одежды.

Ночью температура была ещё -22...-24 градуса, а к утру поднялась до -17...-19. Днём же потепление продолжится до -12...-14 градусов. Ветер ожидается западный с силой в 3-8 метров в секунду, с местами порывами до 13. На дорогах будет гололедица.

Напомним, 1 декабря синоптики дали прогноз погоды на первую декаду месяца.

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01.12.2018 Экономика 0 Коммент.

Подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте

01.12.2018 Общество 0 Коммент.

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01.12.2018 Хроника 0 Коммент.

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