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Полярную сову спасают новосибирские волонтёры

Рубрика: общество

03.12.2018 08:02

фото из группы "Центр реабилитации диких животных" ВКонтакте

В Новосибирске прекрасную дикую птицу, вероятно, сбила машина; волонтёры пытаются вылечить сову как можно скорее, чтобы она улетела в тундру.

Полярная сова поступила в Центр реабилитации диких животных ночью 1 декабря. Мужчина заметил птицу, покрытую снегом, на обочине пригородной трассы. Для того, чтобы достать замёрзшее животное, он пробился через сугробы и попытался его догнать.

Волонтёры предположили, что сову сбила машина: у неё остался отёк, рана на крыле, к тому же птица дезориентируется в пространстве. Также у неё есть проблемы с желудочно-кишечным трактом и целый "букет" паразитов на коже.

"Птицу ждут все необходимые обследования в течение ближайших суток. О результатах мы непременно напишем позднее", — сообщили волонтёры в группе ВКонтакте.

Они планируют успеть вылечить птицу до конца перелётного сезона. А если всё же не удастся, то волонтёры хотят воплотить грандиозный план и доставить сову в тундру.

Напомним, в ноябре новосибирские волонтёры собрали совиный джекпот.

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Полярную сову спасают новосибирские волонтёры

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вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

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01.12.2018 Экономика 0 Коммент.

Подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте

01.12.2018 Общество 0 Коммент.

Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске

01.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Театр "Глобус" отметили в федеральном Минкультуры

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