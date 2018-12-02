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Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц

Рубрика: общество

04.12.2018 07:03

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске запретили останавливать автотранспорт на участке улицы Дмитрия Донского.

Остановку транспорта запретили в районе перехода по нечётной стороне улицы Дмитрия Донского возле дома № 41, сообщили в пресс-центре мэрии. С 24 декабря здесь будут стоять предупреждающие таблички и дорожный знак.

«Это сделано в целях обеспечения безопасности движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе», — пояснили в муниципалитете.

Водителей просят проявлять осторожность, соблюдать правила дорожного движения и руководствоваться знаками.

Напомним, в ноябре временно ограничивали движение на центральной улице Новосибирска.

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вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:48 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:08 Общество 0 Коммент.

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вчера 10:27 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:17 Общество 0 Коммент.

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вчера 09:09 Работа 0 Коммент.

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