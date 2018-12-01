Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

Для телезрителей районов Новосибирской области запустили тестовую трансляцию второго мультиплекса.

На данный момент показ каналов второго мультиплекса осуществляется в 16 муниципальных районах региона. В департаменте информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области отметили, что до настоящего времени 20 цифровых каналов эфирного телевидения были доступны только в Новосибирске, Бердске и Искитиме. Теперь эта возможность доступна всем жителям области.

Таким образом, людям теперь доступны каналы первого мультиплекса: Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр»; и второго мультиплекса: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и «Муз ТВ».

По словам руководитель департамента Анатолия Дюбанова, запуск второго мультиплекса – это завершающий этап реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы».

«В значительной части сельских населённых пунктов региона осуществлялась эфирная аналоговая трансляция одной или двух-трёх программ, а где-то телевидения не было вовсе. С запуском сети цифрового эфирного вещания жители не только городов, но и небольших населённых пунктов получают возможность абсолютно бесплатно смотреть набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах», – заявил Анатолий Дюбанов.

Трансляция в тестовом режиме продлится до 31 декабря. С 1 января 2019 года передатчики второго мультиплекса переведут в штатный режим вещания.

Напомним, в ноябре стало известно, что аналоговое телевидение отключат уже в начале следующего, 2019, года.