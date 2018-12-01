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Десятибалльные пробки задержали новосибирцев в пути на работу

Рубрика: общество

03.12.2018 11:08

фото с сайта pixabay.com

Утром в понедельник Новосибирск оказался в плену максимальных дорожных заторов.

Пробки силой в 10 баллов сковали Новосибирск в утренний час пик в понедельник, 3 декабря. По данным сервиса Яндекс.Пробки, в результате заторов на дорогах произошло более 10 аварий.

Самые крупная утренняя пробка – на улице Большевистской в сторону Речного вокзала и Бердском шоссе, она растянулась на 9,5 километра.

Кроме того, было значительно затруднено движение на улицах Выборной, Богдана Хмельницкого, Танковой, Ипподромской, Кедровой, Объединения, Троллейной, Станиславского и Немировича-Данченко, а также на проезде Энергетиков и Советском шоссе.

В соцсетях отметили, что дорожную ситуацию усугубляют снег и метель.

Напомним, синоптики предупреждали новосибирцев о том, что на дорогах ожидается гололедица.

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