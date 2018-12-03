Лента новостейПредложить новость
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня
Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска
Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области
Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюзРубрика: общество
03.12.2018 17:00
фото с сайта pixabay.com
Один из матчей чемпионата России прошёл в Красноярске при -18 градусах – с этим разберутся в профсоюзе футболистов.
Члены Общероссийского профсоюза футболистов разберут матч чемпионата России между красноярской командой «Енисей» и грозненской командой «Ахмат», который состоялся в Красноярске в субботу, 1 декабря. Как сообщает ТАСС, игра, завершившаяся со счётом 1:1, прошла при температуре -18 градусов.
Перед началом игры термометр показывал -14,9 градуса мороза, позже стало ещё холоднее. В то же время регламент Российского футбольного союза гласит, что команда имеет право отказаться участвовать в матче при температуре от -15 градусов. По мнению врачей, интенсивные физические нагрузки при низких температурах могут привести к необратимым последствиям для организма.
Матч между «Оренбургом» и самарской командой «Крылья Советов», который также должен был состояться в субботу, перенесли.
«В регламенте есть нормы максимальных и минимальных температур, при которых можно играть — они появились перед началом нынешнего сезона. Это был результат совместной работы профсоюза и главного врача сборной Эдуарда Безуглова», — рассказал глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов.
Руководитель футбольного профсоюза также отметил, что нигде, кроме России, подобного регламента нет – существуют лишь рекомендации. Действующий же в стране регламент в дальнейшем будет совершенствоваться.
«Например, минус 15 градусов в сухом климате — это одно, во влажном — совсем другое, и это тоже требует обсуждения», — уточнил Александр Зотов.
Напомним, в сентябре футбольный врач спас пассажирку рейса Новосибирск — Хабаровск на борту самолёта.
Комментарии
Лента новостей
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня
Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска
Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области
Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом
Статьи по теме
Время сюрпризов
ЧМ-2018: рекорды, неожиданные повороты и события, которые ост...
Новости по теме
Популярное