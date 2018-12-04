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Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Рубрика: общество

04.12.2018 09:24

Извините, но Yota опять запустила рекламную кампанию, которая совершенно точно станет мемом. 

«Извините, что мы опять запустили рекламную кампанию, которая будет заставлять вас оборачиваться на телевизор и проверять, не сломался ли он. 

Извините, что мы опять делаем всё не так, как делают другие, и извиняемся за то, за что нас и наши продукты любят клиенты. 

Извините, что в нашей рекламной кампании опять не будет приглашённых звёзд, а всю ответственность взяли на себя настоящие сотрудники Yota. Вы даже можете найти их в соцсетях и высказать всё, что думаете про их извинения», — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко. 

Извиняться будут семь сотрудников Yota из разных городов России: 

Специалист по продажам Павел Чухрай:

«Извините, но в Yota вы сами выбираете, для каких приложений интернет будет безлимитным». 

Территориальный менеджер в кавказском регионе Мурад Евлоев:

«Извините, но в Yota можно взять роутер бесплатно максимум на неделю». 

Руководитель по развитию каналов продаж Александр Погба:

«Извините, но в Yota за границей бесплатно работают только мессенджеры». 

Территориальный менеджер Сергей Ткачёв:

«Извините, но в Yota у вас не получится выбрать меньше, чем 0 минут». 

Директор департамента внедрения Константин Горелик:

«Извините, но в Yota скидка* на связь только 50 %. За звёздочку тоже извините». 

Менеджер по развитию собственной розницы Елена Мямлина:

«Извините, но в Yota нельзя подключить платные подписки и мелодию на гудок». 

Директор по продукту «Смартфон» Артемий Пономарёв:

«Извините, но в Yota вам придется заплатить 20 рублей за безлимитный "ВКонтакте"». 

Рекламная кампания была разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Она продлится с 3 декабря по 31 января.

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