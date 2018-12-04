Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Извините, но Yota опять запустила рекламную кампанию, которая совершенно точно станет мемом.

«Извините, что мы опять запустили рекламную кампанию, которая будет заставлять вас оборачиваться на телевизор и проверять, не сломался ли он.

Извините, что мы опять делаем всё не так, как делают другие, и извиняемся за то, за что нас и наши продукты любят клиенты.

Извините, что в нашей рекламной кампании опять не будет приглашённых звёзд, а всю ответственность взяли на себя настоящие сотрудники Yota. Вы даже можете найти их в соцсетях и высказать всё, что думаете про их извинения», — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Извиняться будут семь сотрудников Yota из разных городов России:

Специалист по продажам Павел Чухрай:

«Извините, но в Yota вы сами выбираете, для каких приложений интернет будет безлимитным».

Территориальный менеджер в кавказском регионе Мурад Евлоев:

«Извините, но в Yota можно взять роутер бесплатно максимум на неделю».

Руководитель по развитию каналов продаж Александр Погба:

«Извините, но в Yota за границей бесплатно работают только мессенджеры».

Территориальный менеджер Сергей Ткачёв:

«Извините, но в Yota у вас не получится выбрать меньше, чем 0 минут».

Директор департамента внедрения Константин Горелик:

«Извините, но в Yota скидка* на связь только 50 %. За звёздочку тоже извините».

Менеджер по развитию собственной розницы Елена Мямлина:

«Извините, но в Yota нельзя подключить платные подписки и мелодию на гудок».

Директор по продукту «Смартфон» Артемий Пономарёв:

«Извините, но в Yota вам придется заплатить 20 рублей за безлимитный "ВКонтакте"».

Рекламная кампания была разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Она продлится с 3 декабря по 31 января.