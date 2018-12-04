Извините, но Yota запустила новую рекламную кампанию

Лента новостейПредложить новость
Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае
Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц
Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
Извините, но Yota запустила новую рекламную кампаниюРубрика: общество
04.12.2018 09:24
Извините, но Yota опять запустила рекламную кампанию, которая совершенно точно станет мемом.
«Извините, что мы опять запустили рекламную кампанию, которая будет заставлять вас оборачиваться на телевизор и проверять, не сломался ли он.
Извините, что мы опять делаем всё не так, как делают другие, и извиняемся за то, за что нас и наши продукты любят клиенты.
Извините, что в нашей рекламной кампании опять не будет приглашённых звёзд, а всю ответственность взяли на себя настоящие сотрудники Yota. Вы даже можете найти их в соцсетях и высказать всё, что думаете про их извинения», — комментирует директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.
Извиняться будут семь сотрудников Yota из разных городов России:
Специалист по продажам Павел Чухрай:
«Извините, но в Yota вы сами выбираете, для каких приложений интернет будет безлимитным».
Территориальный менеджер в кавказском регионе Мурад Евлоев:
«Извините, но в Yota можно взять роутер бесплатно максимум на неделю».
Руководитель по развитию каналов продаж Александр Погба:
«Извините, но в Yota за границей бесплатно работают только мессенджеры».
Территориальный менеджер Сергей Ткачёв:
«Извините, но в Yota у вас не получится выбрать меньше, чем 0 минут».
Директор департамента внедрения Константин Горелик:
«Извините, но в Yota скидка* на связь только 50 %. За звёздочку тоже извините».
Менеджер по развитию собственной розницы Елена Мямлина:
«Извините, но в Yota нельзя подключить платные подписки и мелодию на гудок».
Директор по продукту «Смартфон» Артемий Пономарёв:
«Извините, но в Yota вам придется заплатить 20 рублей за безлимитный "ВКонтакте"».
Рекламная кампания была разработана совместно с агентством Sensitive Brands. Она продлится с 3 декабря по 31 января.
Комментарии
Лента новостей
Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае
Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц
Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
Статьи по теме
Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи
За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...
Топ полезных мобильных приложений
О том, как выбрать мобильное приложение по душе
Всё идёт по плану
Рай для путешественников-перфекционистов: планировщики, орг...
Новости по теме
Популярное