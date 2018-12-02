Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента

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Кафе в центре Кемерова временно закрыли из-за антисанитарии – ранее там умер студент.

Роспотребнадзор выявил ряд серьёзных санитарных нарушений в работе кемеровского кафе «Грильная». Заведение примечательно тем, что в конце октября здесь скончался студент одного из городских вузов – у парня остановилось сердце.

Как сообщают в Центральном районном суде Кемерова, в одном из видов шаурмы, которую предлагают в кафе, обнаружили плесень и бактерии кишечной инфекции. Также выяснилось, что продукты хранятся в заведении ненадлежащим образом, в помещении нет отдельных раковин для персонала, посуду моют не по графику, а некоторые сотрудники не имеют аттестатов о профессиональной подготовке.

«Наказание индивидуальному предпринимателю следует назначить в виде приостановления деятельности сроком на 25 суток», — постановили в суде.

По сообщениям в соцсетях, 24 октября в кафе «Грильная» стало плохо молодому человеку – он внезапно упал. Посетители вызвали скорую и попытались оказать парню первую помощь, однако спасти его не удалось. По предварительной информации, студент скончался от остановки сердца.

Напомним, в ноябре ревизоры нашли нарушения во всех придорожных новосибирских кафе.