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«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

03.12.2018 15:08

стоп-кадр видео из группы «Спасатели МАСС» «ВКонтакте»

Сотрудники МАСС спасли руку работнице пиццерии – кисть женщины застряла в аппарате по приготовлению теста.

Новосибирские спасатели помогли работнице пиццерии освободить руку, застрявшую в тестомесе. Как сообщают в группе «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошёл в воскресенье, 2 декабря, в 19:56 в заведении на улице Сибиряков-Гвардейцев.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели осмотрели руку девушки. Её кисть оказалась зажата между вращающимся барабаном и панелью управления тестомеса. С применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента спасатели освободили руку», — рассказали в сообществе.

Женщину передали врачам скорой помощи – сообщается, что рука пострадавшей была в крови.

Напомним, в октябре жителю Кузбасса чудом вернули отсечённую кисть.

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Лента новостей

Предложить новость

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Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

сегодня 16:04 Хроника 0 Коммент.

«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске

сегодня 15:08 Хроника 0 Коммент.

Сотрудницу телефонной компании подозревают в сливе личных данных

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня

сегодня 14:25 Бизнес 0 Коммент.

Запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Новогодняя почта Деда Мороза стартовала в Новосибирске

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Десятибалльные пробки задержали новосибирцев в пути на работу

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

Ксения Собчак вступилась за новосибирских фанатов IC3PEAK

сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

Должность администратора в Новосибирске стала одной из самых привлекательных в стране

сегодня 09:09 Работа 0 Коммент.

Полярную сову спасают новосибирские волонтёры

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Погодные перемены придут днём в Новосибирск

сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

Группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске

вчера 13:03 Общество 0 Коммент.

Новое имя аэропорту Толмачёво выбрали новосибирцы

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ»

вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

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