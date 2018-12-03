«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске

стоп-кадр видео из группы «Спасатели МАСС» «ВКонтакте»

Сотрудники МАСС спасли руку работнице пиццерии – кисть женщины застряла в аппарате по приготовлению теста.

Новосибирские спасатели помогли работнице пиццерии освободить руку, застрявшую в тестомесе. Как сообщают в группе «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошёл в воскресенье, 2 декабря, в 19:56 в заведении на улице Сибиряков-Гвардейцев.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели осмотрели руку девушки. Её кисть оказалась зажата между вращающимся барабаном и панелью управления тестомеса. С применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента спасатели освободили руку», — рассказали в сообществе.

Женщину передали врачам скорой помощи – сообщается, что рука пострадавшей была в крови.

Напомним, в октябре жителю Кузбасса чудом вернули отсечённую кисть.