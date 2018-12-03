«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске

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«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
03.12.2018 15:08
стоп-кадр видео из группы «Спасатели МАСС» «ВКонтакте»
Сотрудники МАСС спасли руку работнице пиццерии – кисть женщины застряла в аппарате по приготовлению теста.
Новосибирские спасатели помогли работнице пиццерии освободить руку, застрявшую в тестомесе. Как сообщают в группе «Спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошёл в воскресенье, 2 декабря, в 19:56 в заведении на улице Сибиряков-Гвардейцев.
«Прибыв по указанному адресу, спасатели осмотрели руку девушки. Её кисть оказалась зажата между вращающимся барабаном и панелью управления тестомеса. С применением гидравлического аварийно-спасательного оборудования и шанцевого инструмента спасатели освободили руку», — рассказали в сообществе.
Женщину передали врачам скорой помощи – сообщается, что рука пострадавшей была в крови.
Напомним, в октябре жителю Кузбасса чудом вернули отсечённую кисть.
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