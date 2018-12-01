Ксения Собчак вступилась за новосибирских фанатов IC3PEAK

Лента новостейПредложить новость
Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска
Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области
Ксения Собчак вступилась за новосибирских фанатов IC3PEAKРубрика: общество, культура
03.12.2018 10:17
фото из группы Ксении Собчак «ВКонтакте»
Политик и ведущая высказалась о попытке властей отменить концерт «электронной» группы в Новосибирске.
После официальной отмены концерта московской группы IC3PEAK в Новосибирске на Telegram-канале Ксении Собчак появилось сообщение, в котором телеведущая высказала свою точку зрения на ситуацию.
По мнению звезды, отмена концертов лишь усугубляет напряжённую обстановку в стране.
«Власть сама делает то, что не может сделать никакая оппозиция, — она своими действиями радикализирует молодёжь! Потом не надо удивляться тому, что на митинги выходят молодые люди — в том числе и потому, что не смогли сходить на концерты», — написала Собчак.
Напомним, концерт группы IC3PEAK прошёл в Новосибирске 1 декабря в «секретном месте» — ранее выступление коллектива в лофт-парке «Подземка» отменили без объяснения причин.
Комментарии
Лента новостей
Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска
Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области
Статьи по теме
История из воска
Чем интересна уникальная выставка восковых фигур и кунсткаме...
Греческий дирижёр Теодор Курентзис выступил в Новосибирске впервые за шесть лет
Noize MC: фитиль вместо Шнура
О баттлах рэперов, концерте Noize MC и его слушателях
Новости по теме
Популярное