Ксения Собчак вступилась за новосибирских фанатов IC3PEAK

фото из группы Ксении Собчак «ВКонтакте»

Политик и ведущая высказалась о попытке властей отменить концерт «электронной» группы в Новосибирске.

После официальной отмены концерта московской группы IC3PEAK в Новосибирске на Telegram-канале Ксении Собчак появилось сообщение, в котором телеведущая высказала свою точку зрения на ситуацию.

По мнению звезды, отмена концертов лишь усугубляет напряжённую обстановку в стране.

«Власть сама делает то, что не может сделать никакая оппозиция, — она своими действиями радикализирует молодёжь! Потом не надо удивляться тому, что на митинги выходят молодые люди — в том числе и потому, что не смогли сходить на концерты», — написала Собчак.

Напомним, концерт группы IC3PEAK прошёл в Новосибирске 1 декабря в «секретном месте» — ранее выступление коллектива в лофт-парке «Подземка» отменили без объяснения причин.