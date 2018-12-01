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Ксения Собчак вступилась за новосибирских фанатов IC3PEAK

Рубрика: общество, культура

03.12.2018 10:17

фото из группы Ксении Собчак «ВКонтакте»

Политик и ведущая высказалась о попытке властей отменить концерт «электронной» группы в Новосибирске.

После официальной отмены концерта московской группы IC3PEAK в Новосибирске на Telegram-канале Ксении Собчак появилось сообщение, в котором телеведущая высказала свою точку зрения на ситуацию.

По мнению звезды, отмена концертов лишь усугубляет напряжённую обстановку в стране.

«Власть сама делает то, что не может сделать никакая оппозиция, — она своими действиями радикализирует молодёжь! Потом не надо удивляться тому, что на митинги выходят молодые люди — в том числе и потому, что не смогли сходить на концерты», — написала Собчак.

Напомним, концерт группы IC3PEAK прошёл в Новосибирске 1 декабря в «секретном месте» — ранее выступление коллектива в лофт-парке «Подземка» отменили без объяснения причин.

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сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Десятибалльные пробки задержали новосибирцев в пути на работу

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Должность администратора в Новосибирске стала одной из самых привлекательных в стране

сегодня 09:09 Работа 0 Коммент.

Полярную сову спасают новосибирские волонтёры

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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Инклюзивный театр «Особенный ТИП» представит новосибирцам спектакль «ShakespeareиЯ»

вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске

вчера 10:07 Бизнес 0 Коммент.

О просроченных товарах и бюджете Пенсионного фонда: какие изменения для граждан одобрил Путин

01.12.2018 Экономика 0 Коммент.

Подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте

01.12.2018 Общество 0 Коммент.

Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске

01.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Театр "Глобус" отметили в федеральном Минкультуры

01.12.2018 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

30.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

30.11.2018 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский «Марс» планирует кормить китайских кошек

30.11.2018 Бизнес 0 Коммент.

Локоть не готов хоронить проект «Городская электричка»

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

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