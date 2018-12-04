Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае

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Автодорога Канск – Абан – Богучаны известна местным жителям как крайне опасный участок, где постоянно случаются аварии; в связи с этим сотрудники ГИБДД позвали священника.

На заседании общественного совета инспекторы ДПС решили привлечь священнослужителя к профилактической работе на одном опасном участке.

«В Абанском районе дорожные полицейские и представитель общественного совета настоятель Покровского храма отец Роман организовали освящение опасного участка автодороги Канск — Абан — Богучаны», — сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Также там отметили, что данная автодорога имеет большое значение для развития края. По ней круглый год ходят общественный транспорт и тяжелогрузы промышленных предприятий.

Более того, в районе села Устьянск дорога «живописно изгибается, образуя крутые повороты». Поэтому она и опасна для любителей быстрой езды.

Напомним, в 2016 году митрополит Тихон освятил Новосибирский оперный театр.