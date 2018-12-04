7 баллов
-27
66.29 75.39
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей

сегодня 11:24 Работа 0 Коммент.

Телефон помощи водителям в морозы работает в круглосуточном режиме в Новосибирской области

сегодня 09:02 Авто 0 Коммент.

Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Жерар Депардье стал новосибирцем и готовится открыть свой бизнес

вчера 17:03 Бизнес 0 Коммент.

Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ностальгия по мытарству»: Шнуров посвятил стихотворение барнаульскому планетарию

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

вчера 16:04 Хроника 0 Коммент.

Прокуратура начала проверку «жаркого» полёта из Новосибирска в Екатеринбург

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске

вчера 15:08 Хроника 0 Коммент.

Сотрудницу телефонной компании подозревают в сливе личных данных

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня

вчера 14:25 Бизнес 0 Коммент.

Свиной грипп сразил первых за сезон новосибирцев

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

Запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

Новогодняя почта Деда Мороза стартовала в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области

вчера 11:48 Общество 0 Коммент.

Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае

Рубрика: общество, проиcшествия

04.12.2018 08:06

фото с сайта гибдд.рф/r/24

Автодорога Канск – Абан – Богучаны известна местным жителям как крайне опасный участок, где постоянно случаются аварии; в связи с этим сотрудники ГИБДД позвали священника.

На заседании общественного совета инспекторы ДПС решили привлечь священнослужителя к профилактической работе на одном опасном участке.

«В Абанском районе дорожные полицейские и представитель общественного совета настоятель Покровского храма отец Роман организовали освящение опасного участка автодороги Канск — Абан — Богучаны», — сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Также там отметили, что данная автодорога имеет большое значение для развития края. По ней круглый год ходят общественный транспорт и тяжелогрузы промышленных предприятий. 

Более того, в районе села Устьянск дорога «живописно изгибается, образуя крутые повороты». Поэтому она и опасна для любителей быстрой езды. 

Напомним, в 2016 году митрополит Тихон освятил Новосибирский оперный театр.

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Судьбу экс-директора Новосибирского планетария решают прокуроры

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Каждый пятый россиянин получает меньше 15 тысяч рублей

сегодня 11:24 Работа 0 Коммент.

Телефон помощи водителям в морозы работает в круглосуточном режиме в Новосибирской области

сегодня 09:02 Авто 0 Коммент.

Настоятель храма освятил опасный участок дороги в Красноярском крае

сегодня 08:06 Общество 0 Коммент.

Автомобилистам запретили останавливаться на одной из новосибирских улиц

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента

сегодня 06:01 Общество 0 Коммент.

Жерар Депардье стал новосибирцем и готовится открыть свой бизнес

вчера 17:03 Бизнес 0 Коммент.

Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз

вчера 17:00 Общество 0 Коммент.

«Ностальгия по мытарству»: Шнуров посвятил стихотворение барнаульскому планетарию

вчера 16:15 Общество 0 Коммент.

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

вчера 16:04 Хроника 0 Коммент.

Прокуратура начала проверку «жаркого» полёта из Новосибирска в Екатеринбург

вчера 15:17 Хроника 0 Коммент.

«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске

вчера 15:08 Хроника 0 Коммент.

Сотрудницу телефонной компании подозревают в сливе личных данных

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня

вчера 14:25 Бизнес 0 Коммент.

Свиной грипп сразил первых за сезон новосибирцев

вчера 13:41 Общество 0 Коммент.

Запредельные морозы до -37 градусов идут в Новосибирск

вчера 13:29 Общество 0 Коммент.

Новогодняя почта Деда Мороза стартовала в Новосибирске

вчера 13:05 Общество 0 Коммент.

Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

вчера 12:15 Общество 0 Коммент.

Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области

вчера 11:48 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.10.2015

Праздник человекопожирателей

Новосибирские священник, фольклорис...

Читать далее
Image
17.02.2015

С чего Она начинается

Что есть патриотизм, и кто у нас патриоты

Читать далее
Image
04.06.2013

Ты гонишь

Новосибирские стритрейсеры об адреналине и идиотах на дорогах...

Читать далее

Новости по теме

«Ностальгия по мытарству»: Шнуров посвятил стихотворение барнаульскому планетарию вчера 16:15 Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске 01.12.2018 Без «Шипов», но с европротоколом: какие изменения в правилах дорожного движения вступили в силу 30.11.2018

Популярное

Image

Соседей насторожил нескончаемый плач ребёнка – на место выезжала ...

Image

Тела замёрзших сестёр нашли в пустом доме – омское следствие выяс...

Image

Температура опустится до -35 градусов в Новосибирской области

Image

Жуланский Хатико ждёт погибшую хозяйку у заброшенного дома

Image

Котёнок с необычным розовым окрасом ищет дом в Новосибирске

Image

На проспекте Маркса наведут порядок к чемпионату мира

Image

Идеи детских костюмов или как одеть ребёнка на Новый год

Image

Пассажирка такси погибла в ДТП вместе с водителем в Новосибирске

Image

Убийц из новосибирского бара «Соловей» нашёл в Москве Интерпол

Image

Новосибирцев захлестнула волна ОРВИ

Image

Кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти сту...

Image

Недопустимый цвет: школьницу-«Мальвину» выгнали из бердской школы

Image

Директор «Глобуса» ответила на претензии министра культуры