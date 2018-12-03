«Ностальгия по мытарству»: Шнуров посвятил стихотворение барнаульскому планетарию

ФОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ МОРДВИНОВА из архива Сиб.фм

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях стих про передачу РПЦ здания планетария в Барнауле.

В Барнауле почти 70 лет планетарий располагался в Кресто-Воздвиженском храме. Однако ещё четыре года назад администрация города утвердила передачу здания в пользование РПЦ. Планетарий должен съехать до конца декабря, но вот новое место организация пока так и не нашла.

В своём Instargam Сергей Шнуров написал стих, посвящённый Барнаулу. В нём он отметил, что местным жителям, видимо, ближе духовность, нежели изучение космоса.

Стих Сергея Шнурова:

Помню, каждый был уверен пролетарий,

Или в клуб сходить, а может в планетарий.

Слушал радио, — не стало Джоржа Буша.

А надысь американцы к Марсу,

Подлетели видимо по воле Божьей.

В Барнауле ностальгия по мытарству,

И по святости с молитвой верно тоже.

Что нам пялиться на небо и планеты?

Будем в пол смотреть, да бить поклоны,

Песни петь про многия про лета.

Мы к духовности ментально очень склонны.

В Питере, в Москве и в Барнауле,

Страсти так сакрально разогреты.

Нет, а планетарии нам (зачем)?

Храмы! Церкви! Чаще минареты!

Напомним, в июле православные новосибирцы потребовали запретить творчество Сергея Шнурова за мат.