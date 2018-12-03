«Ностальгия по мытарству»: Шнуров посвятил стихотворение барнаульскому планетарию

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«Ностальгия по мытарству»: Шнуров посвятил стихотворение барнаульскому планетариюРубрика: общество, культура
03.12.2018 16:15
ФОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ МОРДВИНОВА из архива Сиб.фм
Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях стих про передачу РПЦ здания планетария в Барнауле.
В Барнауле почти 70 лет планетарий располагался в Кресто-Воздвиженском храме. Однако ещё четыре года назад администрация города утвердила передачу здания в пользование РПЦ. Планетарий должен съехать до конца декабря, но вот новое место организация пока так и не нашла.
В своём Instargam Сергей Шнуров написал стих, посвящённый Барнаулу. В нём он отметил, что местным жителям, видимо, ближе духовность, нежели изучение космоса.
Стих Сергея Шнурова:
Помню, каждый был уверен пролетарий,
Или в клуб сходить, а может в планетарий.
Слушал радио, — не стало Джоржа Буша.
А надысь американцы к Марсу,
Подлетели видимо по воле Божьей.
В Барнауле ностальгия по мытарству,
И по святости с молитвой верно тоже.
Что нам пялиться на небо и планеты?
Будем в пол смотреть, да бить поклоны,
Песни петь про многия про лета.
Мы к духовности ментально очень склонны.
В Питере, в Москве и в Барнауле,
Страсти так сакрально разогреты.
Нет, а планетарии нам (зачем)?
Храмы! Церкви! Чаще минареты!
Напомним, в июле православные новосибирцы потребовали запретить творчество Сергея Шнурова за мат.
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