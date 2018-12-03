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«Ностальгия по мытарству»: Шнуров посвятил стихотворение барнаульскому планетарию

Рубрика: общество, культура

03.12.2018 16:15

ФОТОГРАФИИ СЕРГЕЯ МОРДВИНОВА из архива Сиб.фм

Солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях стих про передачу РПЦ здания планетария в Барнауле.

В Барнауле почти 70 лет планетарий располагался в Кресто-Воздвиженском храме. Однако ещё четыре года назад администрация города утвердила передачу здания в пользование РПЦ. Планетарий должен съехать до конца декабря, но вот новое место организация пока так и не нашла.

В своём Instargam Сергей Шнуров написал стих, посвящённый Барнаулу. В нём он отметил, что местным жителям, видимо, ближе духовность, нежели изучение космоса.

Стих Сергея Шнурова:

Помню, каждый был уверен пролетарий,

Или в клуб сходить, а может в планетарий.

Слушал радио, — не стало Джоржа Буша.

А надысь американцы к Марсу,

Подлетели видимо по воле Божьей.

В Барнауле ностальгия по мытарству,

И по святости с молитвой верно тоже.

Что нам пялиться на небо и планеты?

Будем в пол смотреть, да бить поклоны,

Песни петь про многия про лета.

Мы к духовности ментально очень склонны.

В Питере, в Москве и в Барнауле,

Страсти так сакрально разогреты.

Нет, а планетарии нам (зачем)?

Храмы! Церкви! Чаще минареты!

Напомним, в июле православные новосибирцы потребовали запретить творчество Сергея Шнурова за мат.

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сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:09 Работа 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:03 Общество 0 Коммент.

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