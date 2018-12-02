Новогодняя почта Деда Мороза стартовала в Новосибирске

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Новогодняя почта Деда Мороза стартовала в НовосибирскеРубрика: общество
03.12.2018 13:05
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске установили специальный почтовый ящик для писем и поздравлений Деду Морозу.
Новогодняя почта заработала сегодня, 3 декабря, на Главпочтамте Новосибирска (отделение 630099, улица Советская, 33). Письма и открытки, положенные в специальный ящик и адресованные Деду Морозу, доставят в его резиденцию в Великий Устюг.
«Конверты и открытки могут быть любого размера, типографскими или авторскими, украшенными аппликацией, рисунками, с поздравлениями и пожеланиями. Главное условие – правильно указать адрес резиденции: 162390, Вологодская область, город Великий Устюг, Деду Морозу», — предупредила представитель пресс-службы Новосибирского филиала Почты России Галина Гордеенко.
Отправить письмо главному зимнему волшебнику можно до 24 декабря. А 25 числа работники почты уже займутся доставкой этих писем.
Также послание можно отправить и с помощью обычной почты.
Напомним, новосибирцы могут сами стать Дедами Морозами и подарить новогоднее счастье малышам из приюта.
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