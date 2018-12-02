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Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня

Рубрика: бизнес, работа, Авто

03.12.2018 14:25

фото с сайта pixabay.com

В морозы на сайтах объявлений участились предложения по отогреву машин и прикуриванию аккумуляторов.

Предложения прикурить аккумулятор машины или отогреть авто с приходом холодов заметно участились на сайтах объявлений. На сервисе «Юла» их уже сотни, сообщает пресс-служба компании.

Новосибирцам такие предложения стали поступать ещё в октябре, в ноябре они достигли своего пика. Средняя цена соответствующей услуги в Новосибирске – 740 рублей. Как подчеркнули в пресс-службе «Юлы», это на 11 % дороже, чем в Красноярске. Самая высокая стоимость спасения железного коня от мороза в мегаполисе – 1500 рублей, а самая низкая – 250 рублей.

Некоторые авторы объявлений предлагают услуги по отогреву машины на круглосуточной основе.

Напомним, новосибирские синоптики пообещали усиление морозов до -37 градусов в ближайшие дни.

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