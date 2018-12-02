Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коня

Лента новостейПредложить новость
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом
Морозы позволили новосибирцам обогатиться на отогреве железного коняРубрика: бизнес, работа, Авто
03.12.2018 14:25
фото с сайта pixabay.com
В морозы на сайтах объявлений участились предложения по отогреву машин и прикуриванию аккумуляторов.
Предложения прикурить аккумулятор машины или отогреть авто с приходом холодов заметно участились на сайтах объявлений. На сервисе «Юла» их уже сотни, сообщает пресс-служба компании.
Новосибирцам такие предложения стали поступать ещё в октябре, в ноябре они достигли своего пика. Средняя цена соответствующей услуги в Новосибирске – 740 рублей. Как подчеркнули в пресс-службе «Юлы», это на 11 % дороже, чем в Красноярске. Самая высокая стоимость спасения железного коня от мороза в мегаполисе – 1500 рублей, а самая низкая – 250 рублей.
Некоторые авторы объявлений предлагают услуги по отогреву машины на круглосуточной основе.
Напомним, новосибирские синоптики пообещали усиление морозов до -37 градусов в ближайшие дни.
Комментарии
Лента новостей
Экстремальную игру на морозе в Красноярске обсудит футбольный профсоюз
«Кровожадный» станок едва не лишил руки работницу пиццерии в Новосибирске
Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное