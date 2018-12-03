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Прокуратура начала проверку «жаркого» полёта из Новосибирска в Екатеринбург

Рубрика: проиcшествия

03.12.2018 15:17

фото с сайта pixabay.com

После того, как солист группы «Чайф» устроил шумиху в СМИ из-за невыносимых условий на борту самолёта, летевшего из Новосибирска, за дело взялась прокуратура.

В самолёте, летевшем из Новосибирска в Екатеринбург, произошли проблемы с работой кондиционера. По словам пассажира этого рейса, солиста группы «Чайф» Владимира Шахрина, в салоне дул горячий воздух, отчего многим людям стало плохо. 

После того, как это попало в новостную ленту большинства изданий, новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту публикаций СМИ о нарушении авиакомпанией S7 прав пассажиров рейса Новосибирск-Екатеринбург.

«По данным СМИ, авиакомпания задержала вылет, а затем осуществляла рейс с нарушением работы системы кондиционирования. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту начата проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с «жарким самолётом».

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сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Десятибалльные пробки задержали новосибирцев в пути на работу

сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом

сегодня 10:27 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:09 Работа 0 Коммент.

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сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

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Группа IC3PEAK провела концерт в секретном месте после задержания в Новосибирске

вчера 13:03 Общество 0 Коммент.

Новое имя аэропорту Толмачёво выбрали новосибирцы

вчера 12:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

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