Прокуратура начала проверку «жаркого» полёта из Новосибирска в Екатеринбург

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Солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с жарким самолётом
Прокуратура начала проверку «жаркого» полёта из Новосибирска в ЕкатеринбургРубрика: проиcшествия
03.12.2018 15:17
фото с сайта pixabay.com
После того, как солист группы «Чайф» устроил шумиху в СМИ из-за невыносимых условий на борту самолёта, летевшего из Новосибирска, за дело взялась прокуратура.
В самолёте, летевшем из Новосибирска в Екатеринбург, произошли проблемы с работой кондиционера. По словам пассажира этого рейса, солиста группы «Чайф» Владимира Шахрина, в салоне дул горячий воздух, отчего многим людям стало плохо.
После того, как это попало в новостную ленту большинства изданий, новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту публикаций СМИ о нарушении авиакомпанией S7 прав пассажиров рейса Новосибирск-Екатеринбург.
«По данным СМИ, авиакомпания задержала вылет, а затем осуществляла рейс с нарушением работы системы кондиционирования. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту начата проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
Напомним, ранее солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с «жарким самолётом».
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