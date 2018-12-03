Прокуратура начала проверку «жаркого» полёта из Новосибирска в Екатеринбург

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После того, как солист группы «Чайф» устроил шумиху в СМИ из-за невыносимых условий на борту самолёта, летевшего из Новосибирска, за дело взялась прокуратура.

В самолёте, летевшем из Новосибирска в Екатеринбург, произошли проблемы с работой кондиционера. По словам пассажира этого рейса, солиста группы «Чайф» Владимира Шахрина, в салоне дул горячий воздух, отчего многим людям стало плохо.

После того, как это попало в новостную ленту большинства изданий, новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту публикаций СМИ о нарушении авиакомпанией S7 прав пассажиров рейса Новосибирск-Екатеринбург.

«По данным СМИ, авиакомпания задержала вылет, а затем осуществляла рейс с нарушением работы системы кондиционирования. Новосибирской транспортной прокуратурой по данному факту начата проверка соблюдения законодательства о защите прав потребителей», — сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

Напомним, ранее солист группы «Чайф» раскрыл подробности инцидента с «жарким самолётом».