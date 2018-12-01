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Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска
Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области
Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из НовосибирскаРубрика: общество
03.12.2018 12:15
стоп-кадр видео из группы «Помощь животным ДЖиМ"» соцсети «ВКонтакте»
Восемь щенков появились на свет под бетонной плитой и едва не оказались погребёнными заживо – на помощь пришёл профессиональный диггер.
Новосибирцы обнаружили восьмерых щенков с мамой под бетонной плитой – по словам очевидцев, малыши родились прямо в своём плену. На помощь сибирякам пришёл диггер Евгений Кочкин, который помог выбраться животным.
Как рассказали в Telegram-канале Mash, к операции готовились неделю. В то же время само спасение заняло около получаса.
Как рассказали в группе «Помощь животным "ДЖиМ"» соцсети «ВКонтакте», сейчас с щенками и их мамой всё в порядке, их отправили на передержку.
Напомним, в сентябре Евгений Кочкин помог выбраться из коллектора другому щенку, однако отравился газом во время спасательной операции.
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Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска
Бесплатный просмотр «Спаса» и «ТВ-3» стал доступен жителям Новосибирской области
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