Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

стоп-кадр видео из группы «Помощь животным ДЖиМ"» соцсети «ВКонтакте»

Восемь щенков появились на свет под бетонной плитой и едва не оказались погребёнными заживо – на помощь пришёл профессиональный диггер.

Новосибирцы обнаружили восьмерых щенков с мамой под бетонной плитой – по словам очевидцев, малыши родились прямо в своём плену. На помощь сибирякам пришёл диггер Евгений Кочкин, который помог выбраться животным.

Как рассказали в Telegram-канале Mash, к операции готовились неделю. В то же время само спасение заняло около получаса.

Как рассказали в группе «Помощь животным "ДЖиМ"» соцсети «ВКонтакте», сейчас с щенками и их мамой всё в порядке, их отправили на передержку.

Напомним, в сентябре Евгений Кочкин помог выбраться из коллектора другому щенку, однако отравился газом во время спасательной операции.