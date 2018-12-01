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Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

Рубрика: общество

03.12.2018 12:15

стоп-кадр видео из группы «Помощь животным ДЖиМ"» соцсети «ВКонтакте»

Восемь щенков появились на свет под бетонной плитой и едва не оказались погребёнными заживо – на помощь пришёл профессиональный диггер.

Новосибирцы обнаружили восьмерых щенков с мамой под бетонной плитой – по словам очевидцев, малыши родились прямо в своём плену. На помощь сибирякам пришёл диггер Евгений Кочкин, который помог выбраться животным.

Как рассказали в Telegram-канале Mash, к операции готовились неделю. В то же время само спасение заняло около получаса.

Как рассказали в группе «Помощь животным "ДЖиМ"» соцсети «ВКонтакте», сейчас с щенками и их мамой всё в порядке, их отправили на передержку.

Напомним, в сентябре Евгений Кочкин помог выбраться из коллектора другому щенку, однако отравился газом во время спасательной операции.

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Собачье семейство с новорождёнными спас от мучительной смерти диггер из Новосибирска

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сегодня 11:08 Общество 0 Коммент.

Должность администратора в Новосибирске стала одной из самых привлекательных в стране

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вчера 11:08 Афиша 0 Коммент.

Робот Промобот вышел на свой первый рабочий день в Новосибирске

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О просроченных товарах и бюджете Пенсионного фонда: какие изменения для граждан одобрил Путин

01.12.2018 Экономика 0 Коммент.

Подорожала стоимость проезда в новосибирском общественном транспорте

01.12.2018 Общество 0 Коммент.

Честный инспектор ДПС подвёл под суд взяткодателя в Новосибирске

01.12.2018 Хроника 0 Коммент.

Театр "Глобус" отметили в федеральном Минкультуры

01.12.2018 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске выступит австрийский квартет кларнетистов

30.11.2018 Афиша 0 Коммент.

Школьник случайно застрелил студента из ружья в Хакасии

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Локоть не готов хоронить проект «Городская электричка»

30.11.2018 Общество 0 Коммент.

20 тонн икры и красной рыбы задержали в Новосибирской области

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